Fondazione Arezzo Comunità: è online l’Annual Report 2024

Arezzo, 22 febbraio 2025 – Poco più di 40 pagine per presentare, in maniera agile e sintetica, i progetti e le iniziative che hanno segnato un anno di attività: la Fondazione Arezzo Comunità presenta l’Annual Report, una pubblicazione volutamente sintetica e agile in cui si ripercorre il lavoro svolto nel 2024.

Disponibile sia in formato cartaceo, sia sul sito della fondazione (al link: https://www.arezzocomunita.it/2025/02/21/fondazione-arezzo-comunita-e-online-lannual-report-2024/), il report evidenzia come il 2024 sia stato l'anno del definitivo consolidamento della Fondazione Arezzo Comunità con oltre 70 realtà di terzo settore (piccole, medie, grandi) che hanno deciso di farne parte.

Un universo eterogeneo che racconta l'Arezzo migliore e che vede, insieme, piccole e grandi realtà di volontariato, organizzazioni impegnate nella cooperazione, pubbliche assistenze, patronati e esperienze legate alla promozione sociale.

“Culture diverse, tradizioni diverse, necessità diverse, istanze diverse – commenta la presidente Lucia Tanti - ma un unico obiettivo: rendere la propria città più giusta e più inclusiva. Tutte queste associazioni hanno deciso di stare dentro la Fondazione, vivendola come casa propria, perché hanno compreso che il nostro obiettivo è mettere al centro il loro impegno, moltiplicare le forze per dare ancora più risposte di comunità. Il lavoro che ci attende continuerà ad essere prudente, discreto e tenace sempre al servizio di chi si mette a disposizione degli altri e della propria comunità nel convincimento che un nuovo modello di welfare municipale è possibile e parte della partecipazione attiva delle singole persone”.

Progetti di inclusione (come il progetto “STIL”) o azioni a supporto di chi è più fragile (come ad esempio la nascita della rete dei “punti solidali”), ma anche campagne di comunicazione sociale o iniziative pensate per sviluppare una riflessione su temi quali l’educazione o la salute mentale, sono state alcune delle progettualità sviluppate nel 2024.

La Fondazione Arezzo Comunità non ha inoltre mai smesso di perseguire una delle sue mission primarie ovvero dedicarsi ai soci nella volontà di dare servizi a chi dà servizi, favorendo un nuovo modello di fare rete fra chi si impegna nel cosiddetto “terzo settore”: proprio i soci sono stati affiancati e supportati nell’intercettare, sviluppare e presentare domande di partecipazione a bandi utili a ottenere finanziamenti o dare vita a progetti che coinvolgono più di una realtà. In tale direzione nel 2024 sono stati sviluppati ben 10 progetti 7 dei quali hanno già ottenuto finanziamenti.

Sono stati inoltre avviati due progetti che prevedono un lavoro triennale e che sono stati finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio Firenze.

Tante poi le collaborazioni istituzionale strette con realtà quali l’Università degli Studi di Siena, Fondazione Toscana Spettacolo ed Unesco.

“Ad oggi la Fondazione– commenta la presidente Lucia Tanti – che nulla introita dai progetti vinti, ha praticamente generato un contributo di oltre 14.000 euro al mese - quasi 500 euro al giorno- per i cittadini di Arezzo. Risorse dirette perché si traducono in servizi e progetti per la città, ma anche risorse indirette perché sono frutto dell’impegno delle associazioni che generativamente sono messe nelle condizioni di dare una mano svolgendo appieno la loro mission e dimostrando come la volontà di “dare servizi a chi dà servizi” si trasformi in denari e progetti concreti. Un saldo che è ancor più positivo se consideriamo che il costo complessivo della Fondazione (per tutti i servizi che eroga) è di 126.000 euro annui a fronte di 170.000 euro che ha “portato” ad Arezzo. Si tratta di risorse reperite tramite bandi, che non tengono conto delle altre azioni di supporto offerte agli associati (che vanno dal sostegno per espletare le pratiche burocratiche fino alla messa a disposizione gratuita di immobili per svolgere le proprie attività e iniziative). La Fondazione Arezzo Comunità, dati alla mano, è una realtà istituzionale che costa meno di quello che intercetta e che produce ricchezza, materiale e immateriale, per i suoi soci e per la città tutta”.

È possibile consultare e scaricare l’Annual Report 2024 della Fondazione Arezzo Comunità al link: https://www.arezzocomunita.it/2025/02/21/fondazione-arezzo-comunita-e-online-lannual-report-2024/