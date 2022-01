Roma, 5 gennaio 2022 – E' stato confermato in Croazia il primo caso di Flurona, il mix tra influenza, dall'inglese 'flu', e coronavirus, da qui il diminutivo 'rona'. Il caso è stato individuato all'Istituto Andrija Stampar di Zagabria.

Non è una nuova variante, ma è il termine usato dai virologi per la sintomatologia che colpisce una persona che ha preso contemporaneamente l'influenza e il Covid19.

Non ci sono ancora dati certi su flurona e anche i sintomi sono difficili da distinguere, essendo comuni sia al Covid che all'influenza, come febbre, tosse, mal di gola, dolori articolari. L'Oms ha già dato il via libera per somministare insieme il vaccino anti-covid e quello antinfluenzale e ciò viene fatto anche in Italia.

In Brasile sono stati segnalati nei giorni scorsi i primi sei casi di doppia infezione. Due pazienti si trovano a Rio: uno è un giovane di 16 anni e l'altro, di cui non sono stati forniti dettagli, è stato notificato dalla segreteria comunale alla Salute. L'adolescente in questione è un «atleta che era già stato vaccinato contro coronavirus e influenza», ha detto la madre, Adriana Soutto Mayor, sottolineando che il figlio «sta bene».

San Paolo, lo Stato più popoloso del Paese, ha invece registrato almeno un caso di flurona: si tratta della giornalista Giulia Fernandez, risultata positiva il 20 dicembre, secondo quanto riferito da Rede Globo. «Ho avuto giorni molto difficili, sono stato a letto per quattro giorni in cui non riuscivo ad alzarmi, e da lì ho iniziato a migliorare poco a poco», ha raccontato Fernandez.

Altri tre pazienti, infine, sono stati registrati a Fortaleza, capoluogo del Cearà: sono due bambini di un anno, che sono già stati dimessi, e un uomo di 52 anni, ricoverato in ospedale e in isolamento.

In Israele il primo caso è stato diagnosticato in una donna incinta non vaccinata, che non ha sviluppato sintomi gravi.

Cosa dicono i medici

“A quanto ci risulta non sono stati individuati casi in Toscana, né in Italia. E' difficile trovare una vera 'doppia infezione'. I tamponi sono assolutamente in grado di distinguere tra influenza, Covid e altro e tutti i tamponi vengono solo Covid positivi. Possiamo perciò dire – afferma Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei medici di Firenze – che Flurona è rarissima”. “Non solo – prosegue Dattolo – ma quest'anno il numero di nuovi casi di influenza è molto basso, forse perché usiamo la mascherina, forse perché il virus è dieci volte meno infettivo del Covid o perché abbiamo avuto più vaccini o probabilmente per tutte queste situazioni messe insieme”.