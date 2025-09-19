La Toscana tifa Flavio Ubirti: a Uomini e Donne debutta il tronista ex calciatore

Firenze, 19 settembre 2025 – E dire che fino a poco tempo ha difeso la porta di varie squadre toscane, diventando un giocatore conosciuto nel calcio regionale. Pochi mesi dopo è in rampa di lancio per una carriera in tv. Dopo Temptation Island c’è Uomini e Donne per Flavio Ubirti, 24 anni, di Figline Valdarno.

L’estate 2025 lo ha incoronato come uno dei personaggi di tendenza della televisione. Successo strepitoso per lui a Temptation Island, dove impersonava i panni di un tentatore. Fin dalla prima puntata il pubblico femminile ha particolarmente apprezzato l’ex calciatore. E non è un mistero che una parte degli ascolti alle stelle dello show è dovuta anche alla presenza di questo volto nuovo. Ma adesso arriva una nuova ribalta, ancor più importante.

Quella appunto di Uomini e Donne, programma arrivato alla trentesima stagione. Un appuntamento fisso nel primo pomeriggio di Canale 5. Il programma inizia lunedì 22 settembre alle 14.45. E Ubirti sarà appunto uno dei tronisti e riceverà una serie di richieste di incontri ed “esterne” da parte delle ragazze che scrivono alla trasmissione.

Flabio Ubirti in un'immagine tratta dal suo profilo Instagram

Uno svolgimento ormai collaudato quello del programma di Maria De Filippi, spesso trampolino di lancio per una carriera in tv. In Toscana c’è ovviamente grande attesa per le prime puntate dello show. La famiglia, gli amici e i compagni di squadra del ragazzo attendono l’esordio. Le registrazioni delle puntate sono comunque già cominciate fin dalla fine di agosto.

Decolla il profilo Instagram

Le speranze di una carriera nel mondo dello spettacolo passano oggi anche dai social network. E Ubirti è cresciuto in maniera esponenziale su Instagram. Rispetto alle poche migliaia di follower che aveva prima di Temptation Island, oggi viaggia oltre gli 80mila follower, con il traguardo dei 100mila piuttosto vicino.

Niccolò Ungheria, uno dei più cari amici del ragazzo, aveva parlato a La Nazione: “Flavio ha il cervello di uno che può arrivare in alto. Abbiamo scoperto della partecipazione a Temptation Island dalla televisione. Ci aveva tenuto nascosto questo suo progetto. E’ un altruista, un ragazzo semplice, non si approfitta di niente”.

Ubirti lascia il calcio per la tv

In estate Ubirti ha lasciato il calcio per seguire il progetto televisivo con Uomini e Donne. Lo aveva comunicato alla sua squadra, la Baldaccio Bruni, team di Anghiari, in provincia di Arezzo. Milita in Eccellenza. Impossibile continuare con allenamenti e partite avendo molte registrazioni, in studio e in esterna, con il programma di Maria De Filippi.

«Flavio ha fatto un exploit inaspettato. Il motivo del successo? Forse perché è un ragazzo che ispira fiducia per la faccia pulita, per il sorriso disarmante – dice Alex Bitetti, patron dell'agenzia di spettacolo che ha lanciato il ragazzo – Come faccio le scoperte dei giovani talenti da lanciare in tv? Avvengono nei momenti più inaspettati per strada, in spiaggia, al ristorante. Flavio lo abbiamo incrociato mentre era con amici in un locale a piazzale Michelangelo”.