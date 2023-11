"Sos sanità pubblica": un flash mob in piazza Santissima Annunziata

Firenze, 18 novembre 2023 - Con una benda nera sugli occhi e una serie di cartelli per chiedere di rimettere al centro la sanità pubblica e «per invitare a non gestire con cecità il Servizio sanitario nazionale». Si è svolto questa mattina, in piazza Santissima Annunziata, a Firenze, il flash-mob che ha aperto un’intera giornata dedicata alla salute con la mobilitazione “Sos - salviamo il servizio sanitario nazionale”.

L’evento è proseguito in Palazzo Medici Riccardi, con la presentazione e la sottoscrizione del patto “Insieme per la salute di tutti”, alla presenza dei vari componenti della “Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie”, del consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano, degli assessori regionali al sociale e alla salute Serena Spinelli e Simone Bezzini, della presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università degli Studi di Firenze Betti Giusti e dei rappresentanti delle varie associazioni in seno al Consiglio regionale dei cittadini per la salute.

«Abbiamo iniziato questo percorso durante la pandemia – ha detto Armentano - per mettere insieme le istanze degli ordini professionali della sanità. Ora la Consulta raccoglie ben dodici soggetti e ha prodotto un documento collettivo con dichiarazione d’intenti e aspirazioni, nell’ottica di dare sempre più valore e tutela alla salute di ogni cittadino. Una riflessione comune tra operatori può provare a colmare le problematiche emerse durante l’esperienza della pandemia nel sistema sanitario. Va difesa la sanità pubblica e garantita a tutti cittadini, ma anche portata a livelli più alti di efficacia. Non vanno tagliati i fondi».

Il documento sottoscritto dagli ordini chiede, fra l’altro, di «cambiare approccio, da sanità a salute; potenziare la prevenzione, sostenere una concreta messa a sistema dell’integrazione sociosanitaria; assumere la casa come primo luogo di cura; investire nelle case di comunità; creare un ponte adeguato fra ospedale e territorio». A leggerne i vari stralci i rappresentanti dei seguenti Ordini: degli Assistenti Sociali della Toscana; dei Biologi di Toscana e Umbria; dei Chimici e Fisici della Toscana; dei Farmacisti di Firenze; dei Fisioterapisti Fi-Ar-Lu-Ms-Pt-Po; dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze; dei Medici Veterinari di Firenze e Prato; degli Psicologi della Toscana; delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia; della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca, Pistoia; dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa. Il patto è condiviso anche da Università di Firenze, Consiglio regionale dei cittadini per la salute, Avo Firenze, Cittadinanza Attiva, Federconsumatori, Working Class Hero e Comitato di partecipazione aziendale della Ausl Toscana Centro.