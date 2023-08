Firenze, tenta un furto nella notte ma si ferisce a una gamba e chiama il 118 per essere soccorso

Firenze, 13 agosto 2023 – Ha tentato un furto in un negozio di Firenze ma si è ferito gravemente a una gamba, lasciando una lunga scia di sangue sulla strada nel tentativo di scappare, e ha dovuto chiamare il 118 per essere soccorso.

Protagonista un 54enne magrebino che è stato denunciato dalla polizia per tentato furto aggravato. L'uomo aveva preso di mira un negozio di biciclette in via di Montorsoli, spaccando la finestrina di un immobile adiacente ma si è ferito profondamente alla gamba con i vetri infranti, per poi allontanarsi. Le grida dell'uomo per il dolore hanno allertato i residenti che hanno chiamato la polizia, facendo notare agli agenti la lunga scia di sangue che conduceva alla finestra rotta accanto al negozio.

Il 54enne è stato portato in ospedale per le ferite riportate ed è stato nel frattempo denunciato.