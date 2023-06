Firenze guida la classifica nazionale per i rincari negli alberghi

Firenze, 17 giugno 2023 – Firenze al primo posto per i rincari negli alberghi. Lo dice la classifica stilata dall'Unione nazionale consumatori che ha fotografato l'andamento dei prezzi per i servizi di alloggio, di ristorazione, cibo e bevande, elaborando gli ultimi dati Istat sull'inflazione annua di maggio. Per i servizi di alloggio, ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, se mediamente costano il 13,6% in più rispetto a maggio 2022, in alcune città il balzo è assai maggiore. A Firenze, che appunto vince la classifica, il rialzo annuo è del 53%.

Per i ristoranti, i maggiori rincari sono a Viterbo, mentre per il cibo ‘vince’ Ravenna, dove si sborsa il 15% in più rispetto al maggio 2022. Al secondo posto Cosenza, con una variazione dei prezzi del +14,6%, al terzo Grosseto dove mangiare e bere costa il 14,5% in più.