Firenze, edificio sgomberato: i due anarchici scendono dal tetto

Firenze, 10 agosto 2023 – I due anarchici che dall'8 agosto si erano rifiutati di uscire dall'edificio in via Ponte di Mezzo sgomberato dalle forze dell'ordine a Firenze, sono scesi questa sera dal tetto dove si erano accampati. In strada sono stati aspettati da una ventina di altri militanti che li hanno applauditi e abbracciati. Poi i due si sono allontanati verso le rispettive abitazioni. La polizia che continuamente ha seguito la situazione, non è intervenuta. Secondo quanto appreso, i due militanti anarchici sono già noti alle forze dell'ordine e non si esclude che possano essere denunciati nelle prossime ore.