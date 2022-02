Mediterraneo, Draghi a Sesto: "Priorità ai giovani e alla dignità umana"

Firenze, 23 febbraio 2022 - "Quando parliamo di diritti nel Mediterraneo, dobbiamo riferirci soprattutto ai giovani. La proporzione di ragazze e ragazzi con meno di 15 anni sul totale della popolazione in Medio Oriente e nel Nord Africa è circa il doppio rispetto alla media dell'Unione Europea. Quella di over 65 è appena un quarto", ha spiegato Draghi nel suo intervento allo stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze) della Salvatore Ferragamo, nell'ambito della sua visita in città per il convegno Mediterraneo Frontiera di pace.

"La cultura del dialogo e della fratellanza si ricerca anche nella tutela delle minoranze religiose, che ancora oggi incontrano limiti alla libertà di culto, anche nel Mediterraneo", ha detto il premier nel suo discrorso all'incontro con Vescovi e sindaci del Mediterraneo. "Le autorità religiose - ha sottolineato - svolgono un ruolo fondamentale nel costruire una cultura di dialogo e di ascolto tra culture e fedi diverse. Oggi, come in passato, avvertiamo la necessità della vostra opera di bene, dell'educazione all'amore, che rappresenta l'essenza della fede. L'amore per sé stessi, senza cui viene meno il rispetto della dignità umana. L'amore per la propria cultura, che non ammette l'intolleranza, ma è stimolo alla curiosità. L'amore per la propria comunità, che si esprime nella solidarietà e la cura per gli altri".

"Le comunità cristiane e religiose - ha aggiunto - offrono molti esempi di amicizia, fraternità e apertura nei confronti delle altre fedi monoteiste. Lo testimonia il rapporto che lega Papa Francesco al patriarca Bartolomeo e lo dimostrano i viaggi apostolici del Santo Padre, dagli Emirati Arabi all'Iraq alla Grecia. Voglio esprimere la mia riconoscenza per il vostro impegno a favore del dialogo e il mio auspicio perché possiate continuare in questa missione".

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato l'azienda e incontrando i lavoratori "li ha ringraziati per il lavoro che fanno, e per la realtà che rappresentano". È quanto riferisce Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, che ha accolto Draghi insieme al sindaco metropolitano di Firenze, Dario Nardella, e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Draghi è stato accompagnato dai vertici della maison per una visita allo stabilimento, prima all'archivio che conserva i modelli storici realizzati dal fondatore, Salvatore Ferragamo, e poi nei reparti dove gli sono stati illustrati i passaggi principali per la realizzazione delle famose calzature. Successivamente, nel giardino interno dello stabilimento, ha incontrato i dipendenti.