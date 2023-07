FiPiLi, venerdì 21 luglio si concludono i cantieri all'altezza di Empoli

Firenze, 19 luglio 2023 – Ancora una giornata campale in FiPiLi. Nelle ore di punta di lunedì 17 luglio le code hanno raggiunto anche i quattro chilometri a causa della chiusura della seconda corsia, direzione Firenze, nel tratto tra Empoli Est e Ovest, e non sono mancati i rallentamenti in direzione Livorno. Nel pomeriggio due i chilometri di coda per un veicolo fermo tra Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e traffico rallentato per veicolo in avaria anche tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze. Segnalati inoltre materiali dispersi nel tratto tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Livorno. Tutto questo avviene su una superstrada che sostiene quotidianamente un traffico autostradale, che in estate aumenta, soprattutto nei fine settimana, per i ‘pendolari’ del mare.

Venerdì 21 luglio riapre la seconda corsia in direzione Firenze all'altezza di Empoli

“Salvo imprevisti”, fanno sapere l'azienda che sta facendo i lavori, l'Avr spa, e la Metrocittà, venerdì 21 luglio alle ore 20 riaprirà come da programma la seconda corsia verso Firenze nel tratto Empoli centro ed Empoli est che è stata chiusa per ripristinare le condizioni di sicurezza del viadotto di Ponzano, danneggiato da un camion troppo alto che il 15 maggio scorso ci è andato a sbattere mentre percorreva la FiPiLi, disintegrando una trave in cemento armato. Una prima ordinanza aveva disposto la chiusura della corsia di marcia fino al 23 giugno, poi c'è stata la proroga fino al 21 luglio e questa volta i tempi sembrano, ad oggi, essere sufficienti per concludere i lavori.

Gli altri cantieri sulla Fipili

Nel periodo estivo non sono programmati altri lavori sula FiPiLi, tranne quelli urgenti e che vengono fatti, se possibile, in orario serale e notturno. Come quelli previsti tra il 17 e il 19 luglio e tra il 25 e 26 luglio. In dettaglio, per il ripristino della pavimentazione stradale, l'ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura notturna della carreggiata tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare: dalle ore 22 del 17 luglio alle ore 6 del 18 luglio e dalle ore 22 del 18 luglio alle ore 6 del 19 luglio. Inoltre, per l'esecuzione dei lavori di installazione in una linea elettrica a 132 kV, è prevista la chiusura della carreggiata, sempre in orario serale/notturno, tra gli svincoli di Vicarello e Interporto Est in entrambe le direzioni, dalle ore 22 del 25 luglio alle ore 6 del 26 luglio.