FiPiLi, lavori al viadotto: proseguono i disagi per il restringimento di carreggiata

Empoli, 13 luglio 2023 - “Un restringimento di carreggiata che da settimane provoca lunghe code sulla FiPiLi”. Stufo dei continui rallentamenti, Stefano Mazzuoli, titolare di una società di autotrasporto nonché ex presidente provinciale Fita Cna Firenze, ha deciso di sfogarsi con La Nazione. “Siamo tra Empoli zona industriale ed Empoli centro - spiega il signore -. Da settimane ci troviamo di fronte a un restringimento di carreggiata che provoca code anche di 8 chilometri. Il disagio per i lavoratori è enorme. Il cantiere è lungo 2-3 chilometri. Non è possibile andare avanti in questa maniera”. Su questo la Città metropolitana ricorda subito che “le attività di cantiere sono svolte al di sotto della carreggiata”.

“Confermiamo che il restringimento è quello stabilito con ordinanza del 23 giugno della Città Metropolitana con chiusura della corsia di marcia dal km 25+200 al km 24+100 in direzione Firenze per i lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano”, fanno sapere da Avr Spa, global service di gestione e manutenzione della FiPiLi.

Terminati i lavori al cavalcavia Carraia, informano da Palazzo Medici Riccardi, si prosegue con gli interventi per la messa in sicurezza di un tratto di FiPiLi in corrispondenza al viadotto di Ponzano. Infatti, in seguito al danneggiamento, il 15 maggio scorso, di una delle travi del viadotto Ponzano da parte di un veicolo pesante che stava transitando sulla sottostante viabilità comunale, è stato necessario operare un restringimento di carreggiata sulla FiPiLi tra Empoli centro ed Empoli est.

Se inizialmente i lavori sarebbero dovuti terminare il 23 giugno scorso, si è poi reso necessario prorogarli fino al 21 luglio per via della “complessa puntellatura in elementi di acciaio”.