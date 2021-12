Firenze, 11 dicembre 2021 – La Fiorentina porta a casa altri tre punti preziosi travolgendo la Salernitana. Ma ora, il rischio più grande, a questo punto della classifica e del campionato, è rilassarsi sugli allori. Il ct Italiano lo dice con chiarezza: “Vietato abbassare la guardia e staccare la spina”. L’obiettivo è continuare con questo stesso ritmo, continuare a spingere sull’acceleratore anche per i prossimi impegni che vedranno impegnati i Viola da qui alla fine dell’anno.

"Nei primi 20-25 minuti abbiamo un po' sofferto, non siamo partiti come volevamo, merito della Salernitana, ma adesso abbiamo quella concretezza che prima ci mancava. Nel secondo tempo siamo stati bravi a chiuderla, a vincerla, continuiamo a fare bene in casa, sono felice per il gol da fuori area e sul primo palo. Dobbiamo concludere adesso bene l'anno negli ultimi tre impegni che abbiamo e non possiamo staccare la spina".

Lo ha detto Vincenzo Italiano, dopo il 4-0 rifilato alla Salernitana. "Non possiamo abbassare la concentrazione e la guardia perchè abbiamo concesso occasioni pericolose anche oggi - ha aggiunto Italiano - . Non dobbiamo smettere di pigiare il piede sull'acceleratore perchè ad Empoli abbiamo compromesso una gara che sembrava chiusa. Dopo il secondo gol Vlahovic mi ha ricordato che avevo detto che bisogna attaccare meglio il primo palo, bravo lui a sfruttare la chance del cross di Sottil. Sono contento per Dusan per come si allena sugli aspetti che possono essere delle lacune. Lui si applica, ha fame, voglia di crescere e migliorare, e siamo contenti di avere lui nel reparto offensivo, è molto concreto. Una cena alla squadra? In settimana ne ho già offerta una. Ha fatto bene stare insieme, ci si conosce, si ride, si scherza, si prepara in maniera rilassata gli appuntamenti, e se ce n'è da pagarne un'altra, volentieri". Anche se, durante questa partita, la superiorità tecnica dei gigliati è risaltata con chiarezza, nella prima parte di gara: “La palla non ha viaggiato velocissima, ma c'era una fase di studio e la Salernitana voleva dei punti - ha proseguito Italiano -. Abbiamo colto il momento giusto e fatto gol quando contava, siamo maturi e abbiamo voglia di essere una squadra come Dio comanda perchè in passato non eravamo riusciti a farlo vedere. Ben vengano queste risposte che ci lasciano fiduciosi per il prosieguo”.