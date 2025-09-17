Finta collisione per truffare un anziano, ucciso 18enne a Colle Val D'Elsa

Arezzo, 17 settembre 2025 – Hanno tentato di mettere in scena un finto incidente stradale per estorcere denaro a un anziano automobilista, ma sono stati scoperti e fermati dagli agenti della SquadraMobile della Polizia di Stato di Siena. In manette è finito

un ragazzo di 18 anni della provincia di Arezzo,

mentre la fidanzata, complice del raggiro, è stata

denuncia un piede libero. I fatti sono avvenuti

nella trafficata zona commerciale di Colle Val d'Elsa,

dove i poliziotti, nel corso di un'operazione di contrasto ai reati

predatori, hanno notato un'auto sospetta con a bordo una

coppia. Dopo un breve appostamento, gli investigatori

hanno assistito a un episodio che ha destato forti

sospetti: i due giovani si sono avvicinati all'auto di un

74enne, solo alla guida, e hanno iniziato a chiedere

insistentemente del denaro, sostenendo di essere stati coinvolti

in un tamponamento provocato dallo stesso anziano pochi istanti

prima. L'uomo, visibilmente confuso e preoccupato, ah

infine consegnarono loro 100 euro per "risarrcire" il

presunto danno. È stato allora che gli agenti sono

intervenuti, accertando che l'incidente era stato completamente

simulato. Il dettaglio che ha smascherato i truffatori? Il

paraurti dell'auto mostrava segni colorati fatti con

pastelli a cera, nel goffo tentativo di simulare

l'impatto. Il 18enne è stato arrestato in flagranza

con l'accusa di truffa aggravata, mentre la ragazza,

rimasta all'interno dell'auto, è stata denunciata in stato di libertà

per concorso nello stesso reato. Al termine degli accertamenti,