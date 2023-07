Finisce il corso di alfabetizzazione per adulti

Arezzo, 1 luglio 2023 – Ultimo giorno di scuola, quello di ieri mattina, per gli “speciali” alunni che hanno frequentato il corso di alfabetizzazione per adulti organizzato dal comune di Castiglion Fiorentino e iniziato lo scorso mese di maggio. Un’iniziativa che ha visto la fattiva collaborazione dell’Ente Serristori e del Centro Sociale d’Aggregazione che hanno ospitato le lezioni mettendo a disposizione i locali.

“Tutto questo è il futto del gran lavoro svolto negli ultimi dieci anni, durante i quali, unitamente al mio consiglio di amministrazione, abbiamo creato un vero e proprio centro polifunzionale per attività sociali aperto alla cittadinanza, proprio la ‘Casa di Tutti’ – dichiara il presidente dell’Ente Serristori, Alessandro Concettoni – La collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino per realizzare il corso di italiano per stranieri adulti ne un’ulteriore dimostrazione. Aprire le porte alla società civile è il modo migliore per rendere l’Ente Serristori, nella sua interezza, parte integrante della nostra città. In attesa della ripresa dei corsi autunnali, auguro buone vacanze all’insegnante Marina Salvi e a tutti gli studenti”.

Settimana dopo settimana, il corso ha raccolto sempre più adesioni arrivando a formare una classe eterogenea di circa venti persone: mamme, ma anche giovani uomini, che hanno seguito con diligenza le lezioni dell’insegnante Marina.

Essere protagonisti della realtà passando così dall’essere esclusi all’agire in prima persona: è stata questa la motivazione degli studenti che già hanno chiesto di riprendere le lezioni con il prossimo mese di settembre. Il progetto nasce nell'ottica di favorire l’integrazione degli stranieri stabilmente presenti sul territorio di Castiglion Fiorentino. E tra insegnante e alunni, in questi mesi, è nato un rapporto umano splendido che va al di là della professione.

“Far parte di un contesto, di una società, partecipare alla vita sociale per non rimanere un passo indietro. E’ un percorso lento, per certi versi anche difficile, ma con perseveranza pensiamo di riuscirci. È nostra intenzione riprendere le lezioni per concretizzare quello scambio reciproco, esempio di civismo e integrazione, indispensabile per combattere le disuguaglianze” conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.