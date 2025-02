Dramma sfiorato: finestra cade su un letto in ospedale

Livorno, 5 febbraio 2025 – Una finestra è caduta su un letto del reparto di chirurgia dell'ospedale di Livorno: per fortuna nessun ferito, dato che il posto era vuoto. Ma quanto successo è sicuramente molto preoccupante. A renderlo noto è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che sottolinea la situazione di degrado di alcune aree del nosocomio livornese. La caduta della finestra, avvenuta nei giorni scorsi, si evidenzia, «poteva avere conseguenze molto serie per pazienti e sanitari: per un caso fortuito il letto non era occupato». «Quanto successo - denuncia la segretaria territoriale livornese del Nursind Katia Filomena Albano - è l'ultimo di una serie di episodi che hanno riguardato l'ospedale di Livorno e che confermano quanto le organizzazioni sindacali affermano da tempo: alcune parti della struttura non sono più adeguate a ospitare pazienti, familiari e personale sanitario».

La finestra caduta sul letto dell'ospedale

«Ci troviamo ormai da tempo a che fare con corridoi chiusi, finestre chiuse con catenelle, ponteggi ovunque. Abbiamo più volte segnalato la difficile situazione dell'ospedale di Livorno e a questo punto riteniamo necessarie risposte chiare da parte dell'Asl nord-ovest. Come sindacato chiediamo che i problemi che segnaliamo con un'allarmante frequenza vengano presi in carico da chi di dovere: se ci sono padiglioni non più idonei a ospitare pazienti e personale sanitario è bene che qualcuno si prenda la responsabilità di chiuderli, prima che sia troppo tardi».