Arezzo, 20 luglio 2023 – Fine settimana di appuntamenti al quartiere di Porta del Foro. Venerdì 21 Luglio presso il campo prova "Sergio Borgogni" in località Petrognano si svolgerà alle ore 21.00 la simulazione di Giostra, aperta a tutti quanti vorranno intervenire. Dalle ore 20.00 porchetta e vino per tutti in attesa della giostra di settembre!

E sabato 22 Luglio, la pizzeria del quartiere resterà nuovamente aperta. “Vi aspettiamo numerosi”.