Maxi operazione della Guardia di finanza ad Arezzo: scoperti 139 lavoratori in nero. C’è anche un minorenne

Arezzo, 13 febbraio 2024 – La Guardia di finanza di Arezzo ha concluso nei giorni scorsi un’operazione finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale e del lavoro in nero. Le imprese risultate irregolari operavano nella fabbricazione di oggetti di oreficeria e gioielleria (come terzisti) e nel settore edilizio. In totale sono stati riscontrati ben 139 lavoratori senza contratto di cui uno era persino minorenne.

La prima ditta controllata era gestita da un uomo di etnia bengalese e con sede nel Comune di Arezzo. I militari sono stati attirati dalla presenza di numerose biciclette posteggiate nei pressi di un capannone che presentava al suo interno le luci accese. A controllo ultimato, è stato accertato che dei 39 lavoratori extracomunitari presenti, 24 erano completamente in nero, 15 non erano registrati e uno era minorenne. Al datore di lavoro sono state contestate una sanzione per oltre 80.000 euro.

Un secondo controllo ha riguardato una ditta, anch’essa del settore orafo e con sede nella zona industriale di Arezzo, gestita da un uomo pakistano che impiegava 4 lavoratori connazionali in nero. Tre dei quattro lavoratori in questione avevano attivato l’iter per il riconoscimento della protezione internazionale ed erano quindi impiegati anche in violazione delle normative che regolamentano l’occupazione di lavoratori extracomunitari. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica e l’attività sospesa.

Infine, i finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, all’esito di verifiche fiscali nei confronti di 6 imprese edili del Valdarno aretino, hanno individuato complessivamente ben 85 lavoratori in nero, in gran parte italiani, 8 dei quali, sebbene formalmente disoccupati, percepivano indebitamente l’indennità mensile di disoccupazione (NASPI) per importi complessivamente pari a 60.000 euro. Inoltre una delle imprese era esterovestita, ovvero, al fine di non risultare individuabile al fisco, era stata fittiziamente localizzata in un paese comunitario con una tassazione inferiore rispetto a quella italiana, nonostante fosse di fatto amministrata nel territorio nazionale. A operazione conclusa quindi, è stata riscontrata un’evasione fiscale pari a 3.300.000 euro, emessa una sanzione per 300.000 euro per impiego di lavoratori in nero e due di loro sono stati denunciati per altri reati fiscali.