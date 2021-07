Coreglia Antelminelli (Lucca), 9 luglio 2021 - Campane che suonano a festa, la storica Torre di Castruccio Castracani illuminata di azzurro con il 2 in evidenza, numero della maglia del calciatore Giovanni Di Lorenzo in Nazionale, e piazza centrale pronta con maxischermo circondato dall’intero paese.

Così, Ghivizzano ha iniziato l’avanzata verso la finale degli Europei che si preannuncia un evento senza precedenti nella zona. In ogni caso nel paese di Giovanni Di Lorenzo si lavora già ai festeggiamenti futuri, qualsiasi sia l’esito dell’ultima partita dell’Europeo.

Si stanno prendendo accordi direttamente con l’amato terzino, dice Marco Remaschi, primo cittadino del comune di Coreglia Antelminelli e grande estimatore dell’indiscusso paladino di casa, che appena sarà libero dagli impegni professionali raggiungerà amici e famiglia per dedicarsi a loro.

Il 4 agosto sarà il suo compleanno, 28 anni, e non è detto che quella possa essere una delle possibili date per festeggiare a dovere il campione. Al momento sono soltanto voci, di certo c’è che la comunità di Ghivizzano ha in serbo per lui importanti riconoscimenti e che presto i suoi compaesani lo potranno riabbracciare, insieme alla sua famiglia.

“Un riconoscimento che sarà senz’altro importante - interviene Marco Remaschi in proposito, senza svelare più di tanto – e che ci sembra quasi scontato. Un sorta di abbraccio collettivo per lui che, con umiltà, determinazione e semplicità, ha sempre mostrato generosità e attenzione verso il proprio paese. Un segno di riconoscenza e ammirazione che, per estensione, comprende anche tutta la famiglia di Giovanni”. Fio. Co.