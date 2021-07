Perugia, 8 luglio 2021 - La sua Inghilterra giocherà la finale degli Europei in casa. A Wembley. Lei invece tiferà per i "Tre leoni" in trasferta, proprio in Italia e sarà derby in casa con il fidanzato. Megan Wilkinson, Wilkinson come il noto Jonny, ex rugbista della nazionale inglese, è sicura che vincerà l'Inghilterra.

"Se sono convinta è il mio mantra e lo sfottò con il mio ragazzo che ovviamente tifa per l'Italia".

Di Manchester lei, studentessa di 24 anni studia a Palazzo Gallenga; perugino invece il fidanzato, titolare di un noto ristorante in pieno centro. L'amore li unisce, ma il calcio li divide, anche se con sano humor . Megan ancora non sa dove vedrà la finale Italia-Inghilterra, ma di certo non in centro davanti al maxi schermo. "Troppo rischioso", dice tra i denti

Megan, ma com'è tifare dal divano di un italiano la squadra del cuore?

"Molto divertente anche se divisi. Ci sfottiamo a vicenda. Ma rispettandoci".

Se l'aspettava che l'Inghilterra, tra l'altro patria del calcio, arrivasse in finale?

"Sì, anche se mio papà ricorda che la nostra squadra non vinceva una partita importante dal '66. Sarei contenta che l'Inghilterra vincesse anche per mio padre, così arriviamo gasati e con più opportunità per i Mondiali".

Dove vedrà la finale?

"Sto provando a contattare anche altri amici inglesi per vederla insieme. Oppure da sola con il mio ragazzo. Sarà divertente tifare le due squadre. Di sicuro non in un luogo pubblico!"

Megan, è scaramantica?

"No sono pragmatica e proseguo con gli sfottò: "sono sicura che vinca l'Inghilterra", continuo a ripetere al mio ragazzo. Noi abbiamo i supporter inglesi più forti al mondo, ma anche gli italiani vanno molto vicini. Penso che sarà una partita interessante. Due squadre fortissime".

Il giocatore che le piace di più?

"Sterling il giamaicano. Non è mai stanco, si concede molto. Poi Kane e Anderson"

E tra gli italiani?

"Il capitano Insigne che ha ricordato il suo amico Spinazzola. Tutta la squadra italiana è forte. Ma quella inglese di più ! Ci sono giocatori giovani, alcuni di loro non hanno mai giocato in Champions League, ossia non hanno esperienza in competizioni di questo livello e questo fa loro onore".