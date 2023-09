Fimer, sindacati: “Tappa importante sul rilancio, ma siamo cauti”

Arezzo, 9 settembre 2023 – La RSU e le OOSS prendono atto di quanto dichiarato oggi da GreyBull, e valutano che quanto emerso (cambio di governance e l'immissione dei primi 5 mln di finanza), rappresenti una tappa importante nel percorso che porti all’uscita dalla crisi e ad un rilancio dell’azienda, che va nella direzione di quanto richiesto e prefissato dal Tribunale di Milano. Tuttavia non sfugge che la strada da fare è ancora lunga e che non sia sgombra da ostacoli e pertanto continueranno insieme a Regione Toscana e Sindaco che quotidianamente hanno vissuto la vertenza, a vigilare sui prossimi passaggi. Fondamentale e prioritario, sarà avviare in tempi rapidi, una fase di confronto in sede aziendale e nelle Sedi Istituzionali preposte, con il nuovo CDA e con i nuovi investitori, in merito al piano industriale, al Piano Concordatario oltre ad approfondire modalità e tempistiche delle ulteriori tranches di immissione di capitale.

Questa vertenza ci ha nostro malgrado, abituati a continui colpi di scena e pertanto la cautela rimane d'obbligo anche di fronte a quanto si apprende oggi. L’auspicio è che si possa finalmente aprire un capitolo nuovo di questa vicenda che affligge da ormai troppo tempo i lavoratori, le loro famiglie, l’intero ceto creditorio composto da tante aziende dell’indotto, con altri lavoratori e famiglie vittime di questa vicenda.