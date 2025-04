Fimer, il punto a Roma. Nuovo incontro per il 3 giugno

Arezzo, 11 aprile 2025 – E’ stato un incontro di verifica, quello di ieri pomeriggio a Roma presso il Mimit dedicato a Fimer Spa, al quale la Regione ha partecipato con Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani. L’azienda di Terranuova Bracciolini, specializzata nella produzione di inverter fotovoltaici, passata a MA Solar Italy Limited, società del gruppo McLaren Applied, ha superato la crisi che la Regione, assistita dalle strutture di Arti e Unit di crisi, ha seguito fin dall’inizio. Oggi al Mimit si è fatto il punto sulle prossime novità, alla presenza di Giampiero Castano, consigliere del Ministro per le politiche e gli interventi in materia di riconversione industriale della proprietà, del nuovo amministratore delegato dell’azienda; delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e del sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni. “Ringrazio il Ministero di aver scelto di garantire con la Regione un accompagnamento per l’azienda impegnata nei prossimi mesi nel processo di rilancio – dichiara Fabiani -; abbiamo già fissato un prossimo incontro per il 3 giugno. Ci saranno anche passaggi di natura tecnica per esplorare strumenti pubblici di sostegno all’azienda. Siamo tutti ingaggiati per restituire forza e credibilità a Fimer che, nonostante abbia superato la crisi, viene da anni di cattiva gestione che ne hanno colpito la credibilità in termini di fiducia e di mercato, agli occhi di fornitori e clienti. Ora dobbiamo sforzarci tutti per far capire al mondo che ha davanti una nuova azienda e una nuova realtà: forte delle competenze e del futuro che ha davanti”.