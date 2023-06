Fimer, un’altra doccia fredda. L’accordo con McLaren c’è ma il caso passa a Milano

Terranuova (Arezzo), 17 giugno 2023 – Bella di notte, frastornata di giorno. La Fimer passa in poche ore dalla sensazione di chi vede finalmente terra dopo mesi di navigazione all’incubo.

L’incubo di aver avuto solo un miraggio. Nelle ore piccole la proprietà firma un accordo con McLaren/Greybull: loro, i soci inglesi che il nuovo Cda aveva respinto con perdite, di nuovo al centro di un’apertura di credito. Protagonista direttamente la famiglia Carzaniga, nome a Terranuova pronunciato spesso con rabbia, e con un impegno a farsi da parte.

Oltre che a cedere a quello che tornava ad essere il miglior offerente. Accordo depositato in tribunale. Ma da lì arriva la quasi immediata doccia fredda. Il collegio si era riservato una decisione dopo l’udienza di mercoledì. Decide di non decidere ma sul filo della legge.

Perché a questo punto, registra il presidente del collegio, la competenza da Arezzo è passata a Milano. Fatale la decisione dell’azienda, su una linea che lo stesso magistrato definisce "sinusoidale", di ritirare la richiesta di concordato preventivo.

Era stata fatta all’ultimo giorno utile del caso nella competenza aretina, se si riparte si deve ripartire da Milano. Lì dove l’azienda ha la sede legale e dove sono state prese le decisioni dei vari Cda.

Il cuore produttivo è a Terranuova, tra le pareti della fabbrica occupata da oltre 15 giorni. Ma la forma va rispettata. E la forma affossa l’accordo notturno e riapre un tunnel di incertezza infinito per i dipendenti stremati.

Il giudice comunque definisce inammissibile anche l’accordo notturno: perché depositato quando il collegio era già in camera di consiglio e per di più dai soci Fimer, "che non hanno legittimazione ad esprimerne la volontà".

Diritto che sta al Cda, del quale c’è il parere favorevole di due membri. Un incubo vero, che a Terranuova apre una lunga assemblea.

I sindacati ne escono con un documento stringato, scritto maiuscolo quasi come i messaggi dati via via al megafono: "Lo stato di agitazione continua". Continuerà anche l’interesse di McLaren all’affare? È la voce che manca nella serata concitata del presidio. In caso positivo sarebbe solo un rinvio, anche se il tempo brucia sulla pelle di chi occupa. In caso negativo si ripartirebbe davvero dal via.