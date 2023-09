Festival San Giovanni, tutto pronto per la terza edizione

Arezzo, 26 settembre 2023 – Tutto pronto per la terza, attesa edizione del Festival San Giovanni, la sfida di talenti che ha l’obiettivo di divertire, entusiasmare, intrattenere e raccogliere fondi per uno scopo benefico. Sabato 30 Settembre alle ore 21,30 in piazza Masaccio (o al Teatro Masaccio, in caso di maltempo) si terrà la kermesse biancoazzurra targata Paro Paro che fa sfidare artisti del territorio a colpi di performance di ogni tipo: cantanti, musicisti, ballerini, comici ed attori si contenderanno la vittoria del primo premio e del premio della critica "Arduino Casprini". Ospiti d’eccezione, quest'anno, il duo composto da Gianni Giannini & Roberto Vasarri, Mister Attilio Sorbi direttamente dalla Figc di Coverciano e il noto imitatore, attore ed entertainer Leonardo Fiaschi. Presenta la serata Gloria Giovannetti, fresca di elezione come presidente della Paro Paro, con la direzione artistica di Massi Fruchi. L'evento è organizzato dall'Associazione culturale Paro Paro in collaborazione con il Rotary Club Valdarno e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, con il sostegno della Pro Loco, ed è inserito nel cartellone del "Festival della Partecipazione" per mirare, anche quest'anno, ad un importante scopo benefico: aiutare la “ Ruota della solidarietà" a raccogliere fondi per tutte le associazioni di volontariato del Valdarno. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dall’assessore alla cultura Fabio Franchi, dal direttore artistico dell’associazione Paro Paro Massi Fruchi, da Pietro Focardi e Francesco Grifoni, rispettivamente past president e attuale presidente del Rotary Club Valdarno e da Giancarlo Cliceri per Dse (Dipartimento solidarietà emergenze) Toscana.

“Siamo lieti di promuovere un festival di spettacolo – ha commentato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – che incoraggia artisti di vario tipo e vari settori in nome della solidarietà. Un’occasione imperdibile, quindi, per trascorrere una serata insieme, all’insegna della spensieratezza, dell’intrattenimento, e del divertimento senza per questo dimenticare l’attenzione ai più fragili. Il festival in soli tre anni è cresciuto, al punto tale da collegarsi alla Ruota della Solidarietà del Rotary, che coinvolge tutto l’associazionismo, e al Festival della Partecipazione, che punta alla valorizzazione della cittadinanza attiva e della cura collettiva del bene comune”.

“Un onore per noi – ha dichiarato Massi Fruchi – avere la possibilità di portare in scena il Festival San Giovanni, un prodotto innovativo per la nostra associazione e che si è rivelato molto apprezzato dal pubblico nelle due passate edizioni. Non è la solita gara di talenti ma è un contenitore per valorizzare gli artisti non professionisti del Valdarno che potranno esibirsi sullo stesso palco sul quale saliranno personaggi celebri come Leonardo Fiaschi. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per sostenere il Festival ma, soprattutto, sostenere l’iniziativa benefica”.

La sera stessa del Festival, in piazza Masaccio, sarà allestito un modulo Dse con una cucina da campo dei Cuochi d'Italia che solitamente viene utilizzata nelle situazioni di emergenza in tutta Italia. Lì sarà possibile acquistare un pasto completo per soli 15 euro. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a tutte le associazioni di volontariato del Valdarno che avranno partecipato alla Ruota della solidarietà.

“Lo scopo dell’iniziativa – hanno sottolineato Francesco Grifoni e Pietro Focardi Rotary Club Valdarno– è quello di riunire e valorizzare l’operato delle varie associazioni di volontariato, i cui componenti dedicano tempo e risorse a favore degli altri, facendole conoscere e contribuendo a favorirne la crescita delle stesse. A tale scopo la manifestazione, inserita all’interno del Festival della Partecipazione, ha l’obiettivo di raccogliere risorse da distribuire a tutte le associazioni partecipanti. Per facilitare il tutto, in accordo con il Dipartimento Solidarietà Emergenze, sono stati organizzati con Cucina Italia, a cura Dei Cuochi Dse-Fic tre momenti conviviali”.

In particolare la cena con spettacolo di sabato 30 settembre e il pranzo e l’apericena di domenica 1 ottobre. Durante la due giorni di manifestazione saranno presenti, in piazza Cavour, i gonfiabili gratuiti per tutti, offerti dal Rotary Club Valdarno. Essi verranno installati a cura del Centro Sportivo Italiano Toscana “ Csi In Tour – A ciascuno il suo sport” con omaggi ai bambini offerti da Decathlon, Esselunga e Menarini