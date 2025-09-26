Festival del calcio italiano, presentato il libro dell'avvocato Vito Cozzoli “L'anima sociale e industriale dello sport”

Arezzo, 26 settembre 2025 – l valore dello sport non solo come disciplina, ma come leva sociale, culturale ed economica. Nell'ambito del “ Festival del Calcio Italiano”, andato in scena ad Arezzo, è stato presentato il libro dell'avvocato Vito Cozzoli “L'anima sociale e industriale dello sport” , edito da Piemme/Mondadori, con la prefazione di Giuseppe Marotta. "Quando ho iniziato il mio lavoro nel mondo del calcio, accanto allo spogliatoio della squadra c'era il calzolaio - scrive Marotta nelle prime pagine del testo -. Oggi ci sono lo psicologo, il mental coach, il nutrizionista, il match analyze. Ho assistito a un grande cambiamento, a una progressione inesorabile - continua il Presidente Inter -. Forse ogni tanto ci rendiamo conto di avere lasciato alle spalle un calcio più romantico, sostituito dall'entusiasmo generato dalle nuove opportunità che tecnologia e innovazione ci propongono giorno dopo giorno. Se scorrete l'organigramma di una qualsiasi squadra di calcio di Serie A tra gli anni Sessanta e Ottanta troverete delle strutture essenziali, quasi scarne: presidente, direttore e allenatore Oggi non bastano pagine di testo per elencare tutta la struttura organizzativa”. Industria da una parte e dimensione sociale dello sport dall'altra: due facce della stessa medaglia, quella dello sport. Amministratore delegato di Autostrade dello Stato, Cozzoli nel libro ripercorre e ripropone gli interventi di quando era alla guida come presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, dal 2020 al 2023: “Il libro intreccia visione, valori e storie per raccontare il potere trasformativo dello sport e il suo doppio volto: quello industriale, motore di innovazione e crescita economica, e quello sociale, che contribuisce alla creazione di comunità sane. Lo sport – dice Cozzoli – è salute, strumento di inclusione e driver per l'economia È necessario ribadire questi concetti e trasferirli ai più giovani che sono il nostro futuro”.