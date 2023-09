Feste del Palio, un anno da ricordare

Arezzo, 14 settembre 2023 – Sono da poco terminate le Feste del Palio della Balestra, il momento di maggior splendore per la città che torna a far rivivere le tradizioni che da sempre contraddistinguono la nostra storia e la nostra cultura.

“Le Feste quest’anno hanno avuto un periodo davvero ampio di svolgimento, tre settimane in cui appuntamenti contemporanei si sono uniti al grande classico delle cerimonie dedicate al Palio della Balestra, e in cui tantissimi turisti e visitatori hanno potuto godere delle diverse iniziative organizzate da più realtà della città.” A fare un bilancio di questo periodo è l’assessore alla cultura Francesca Mercati che sottolinea “come Sansepolcro abbia potuto contare sulla grande partecipazione di molti cittadini, ma anche sull’arrivo di tanti turisti provenienti soprattutto dall’estero, creando così un indotto importantissimo per tutte le attività ricettive territoriali.

Anche se il Palio è stato vinto dagli amici eugubini siamo felici che ci sia stato un clima di festa in piena armonia fra le parti, aspetto essenziale per poter far proseguire, e magari crescere, questa manifestazione. E proprio per questo ringraziamo tutti coloro che hanno organizzato e preso parte ai vari appuntamenti che si sono susseguiti ed hanno reso magica questa particolare edizione. Appuntamento ad una ancor più florida edizione per il 2024 e VIVA IL PALIO.”