Festa della Toscana a Casa Bruschi: visite didattiche gratuite per scuole e famiglie a febbraio e marzo

Arezzo, 14 febbraio 2024 – La Fondazione Ivan Bruschi parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana in occasione delle Festa della Toscana, offre attività didattiche gratuite per scuole e famiglie a febbraio e marzo.

Il percorso Possedere le parole. Leggere e raccontare le immagini, in collaborazione l’Associazione Noidellescarpediverse, prende ispirazione dal metodo didattico di Don Milani, al quale è dedicata l’edizione della Festa della Toscana I care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani.

A Casa Bruschi gli studenti lavoreranno sul percorso espositivo permanente dell’Ottocento, con opere di Lega, Fattori, Signorini Nomellini e Spadini provenienti dalle collezioni Intesa Sanpaolo, e saranno stimolati ad esprimere cosa le immagini suggeriscono in termini di emozioni e commenti che potranno ricondurre, anche grazie al supporto dei propri professori, al contesto storico e letterario. Attraverso, inoltre, alcuni brani musicali i ragazzi approfondiranno l'essenza dell'opera creata dall’artista, cercando di immaginarne il racconto in una visita calibrata in base all’età degli studenti e al programma scolastico.

Sempre nell’ambito della Festa della Toscana, la Fondazione Ivan Bruschi propone, sabato 17 febbraio alle ore 16 per bambini e famiglie, l’iniziativa gratuita Tieni a cuore lo sguardo altrui. Una speciale visita guidata in collaborazione con l’Associazione ToscanAbile dove coloro che di solito sono guidati diventeranno guide, per una visita all’insegna dell'inclusione.

Per partecipare agli eventi è possibile effettuare la prenotazione telefonando allo 0575 354126 o scrivendo alla mail [email protected]