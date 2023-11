Festa della Toscana a 100 anni dalla nascita di don Milani

Arezzo, 21 novembre 2023 – “I CARE, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di don Milani” è il titolo dell’edizione 2023 della Festa della Toscana. La ricorrenza celebra ogni anno la decisione rivoluzionaria del Granduca Pietro Leopoldo, nel 1786, di abolire la pena di morte e la tortura.

A Montevarchi la Festa della Toscana sarà ricordata domenica 26 novembre con la XI parata dei gruppi storici della provincia di Arezzo, curata dall’associazione Centro Rievocazione Storica in collaborazione con l’Amministrazione, e la seduta celebrativa del Consiglio comunale.

La parata dei gruppi storici è un importante appuntamento che si rinnova anche quest’anno, all’insegna della rappresentazione dell’identità e della storia del territorio, e che coinvolgerà numerosi gruppi storici provenienti da varie parti della provincia di Arezzo che trasformeranno per alcune ore il centro storico in un antico borgo medioevale.

Di seguito il programma della manifestazione:

Alle ore 9.00 i gruppi e le associazioni storiche saranno accolte al Palazzetto dello sport di viale Matteotti.

Da qui si muoveranno verso il centro storico per confluire, intorno alle 10.00, in piazza Vittorio Veneto dove inizierà l’esibizione e dimostrazione del tiro con l’arco medioevale.

Alle ore 11.00 la manifestazione si sposterà in piazza Varchi per il saluto e la presentazione dei gruppi storici partecipanti e, a seguire, brevi esibizioni e la disfida tra tamburini per la proclamazione del gruppo più performante.

Alle ore 15.00 in piazza Vittorio Veneto si terrà una gara di abilità per conquistare il titolo di miglior arciere della manifestazione. Da questa centralissima piazza cittadina, alle ore 16.30, avrà inizio la parata storica che sfilerà lungo le vie del centro storico, confluendo infine in piazza Varchi per il saluto delle autorità e la consegna di un ricordo per la partecipazione agli eventi della giornata.

Alle 18.00 in palazzo del Podestà avrà inizio il Consiglio Comunale Celebrativo dedicato espressamente alla Festa della Toscana.