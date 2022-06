La Toscana celebra la Festa della Repubblica. Riconoscimenti a volontari e associazioni

Firenze, 2 giugno 2022 - Cerimonie in tutta la Toscana oggi, 2 giugno, per la Festa della Repubblica. A Firenze, la deposizione della corona in onore ai Caduti, in Piazza dell'Unità d'Italia, ha dato il via alle cerimonie per ricordare il 76/o anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana e che tornano dopo due anni in presenza. Nel corso della cerimonia, alla presenza del prefetto di Firenze Valerio Valenti, del vicecomandante dell'Istituto geografico militare, generale Giuseppe Poccia, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del vicesindaco di Firenze Alessia Bettini e di autorità civili, militari e religiose e fiorentini e turisti, Filippo, un neo laureato dell'Università di Firenze ha letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il prefetto ha rivolto un "commosso pensiero alle tante vittime della pandemia, alle moltissime famiglie colpite». Poi ha toccato diversi temi tra cui quello delle chiusure causa pandemia e della ripartenza: «È una ripartenza che tutti desideriamo, noi istituzioni, i cittadini, le associazioni, i commercianti, gli artisti, tutto il mondo della società civile e economica anela questa ripresa. Purtroppo la stiamo registrando soffocata dai fatti che accadono non lontano da qui e quindi non è il momento ancora per abbassare la guardia, per rilassarci. L'elemento che io sottolineerei è questa unità che deve accompagnare la resilienza e la ripresa".

Da Valenti anche un messaggio agli studenti che "in questi ultimi due anni hanno dovuto adattarsi a modi di vita, di studio, di relazione interpersonale nuovi e lontani da quella innata istintività socializzante che caratterizza la loro età. Forse è proprio per questo che ha generato un peggioramento del loro comportamenti di cui avvertiamo in forma diffusa alcune degenerazioni che tanta inquietudine generano non tanto per la risonanza mediatica quanto per il profondo disagio che colgo proprio in relazione all'apparente assenza di una ragionevole spiegazione dei fatti che soprattutto in forme associate essi commettono".

Per Giani: "È un 2 giugno che presenta caratteristiche di liberazione, la gente ha voglia di uscire, di muoversi, è bello vedere queste manifestazioni con tanta partecipazione popolare anche perché il significato è profondo: il 2 giugno è il giorno in cui ricordiamo le prime elezioni dopo il ventennio che dettero a questo nostro Stato la scelta della Repubblica e di un'Assemblea costituente che poi ha prodotto una Costituzione che ancora oggi ispira i nostri comportamenti e i valori della comunità".

Onorificenze "Firenze 2020"

In piazza della Signoria, si è tenuto questa mattina un Consiglio comunale solenne per il conferimento delle onorificenze "Firenze 2020", un riconoscimento al merito ai volontari delle associazioni che fanno parte del Sistema di Protezione Civile della Città di Firenze e della Città Metropolitana e che si sono distinti sia nel periodo dell'emergenza causato dalla pandemia sia, più recentemente, per aiutare le popolazioni vittime del conflitto in corso in Ucraina. Durante la cerimonia Poste italiane ha effettuato anche un annullo filatelico.

L'assessore alla Protezione Civile Elisabetta Meucci si è rivolta direttamente ai rappresentanti delle associazioni di volontariato. "Per me oggi è un grandissimo onore ringraziare anche a nome del sindaco Dario Nardella e della città il sistema della Protezione Civile. Come assessore ho potuto sperimentare la vostra operatività e i vostri risultati ma soprattutto ho toccato con mano la vostra grande passione. Perché il lavoro della Protezione Civile non è come tutti gli altri, ci si trova a fronteggiare situazioni di ogni tipo: dall'organizzazione del passaggio del Giro d'Italia ai servizi per la pandemia, dagli hub vaccinali alla gestione dell'arrivo dei profughi ucraini - ha affermato Meucci - E oggi in questo giorno così significativo per l'Italia e in questa piazza che rappresenta da secoli il cuore civico della nostra città, ci troviamo qui per fare una cosa semplice ma importantissima: ribadire il grazie dell'Amministrazione comunale e della città di Firenze alle operatrici e agli operatori della Protezione Civile. Si tratta di un riconoscimento dovuto perché se ripercorriamo la storia degli ultimi due anni del nostro territorio non possiamo non rimanere impressionati dal lunghissimo elenco di situazioni che ci siamo trovati ad affrontare e che voi avete fronteggiato con grandissima professionalità e competenza. È questa, infatti, la sostanza della Protezione Civile, l'unione di passione e impegno con professionalità e competenze solide e moderne. Oggi ci troviamo di fronte ad altre emergenze come lo sciame sismico delle scorse settimane o l'emergenza dei profughi ucraini da accogliere. Situazioni delicatissime che richiedono il massimo impegno da parte di tutti noi. Ma qualunque siano le situazioni che ci aspettano sono sicura che il nostro sistema di Protezione Civile con competenza e professionalità ma anche con passione, dedizione e altissimo senso di responsabilità, farà sentire ancora una volta più sicura tutta la nostra comunità".

''Ci sono anni che trascorrono senza lasciare alcun segno, altri destinati a rappresentare uno spartiacque nella storia dell'umanità. L'anno 2020 - hanno detto il presidente del Consiglio comunale Luca Milani e i vice presidenti Emanuele Cocollini e Maria Federica Giuliani - sarà ricordato come l'anno del Covid. Il nostro paese, per primo in Europa, si è trovato ad affrontare l'emergenza sanitaria e, nonostante tutte le difficoltà nel confrontarsi con un nemico sconosciuto, invisibile e aggressivo, ha risposto con l'impegno e il sacrificio di tutti. È scaturita una forza collettiva, solidale, una donazione di sé stessi verso il prossimo, di coloro che hanno operato nelle strutture sanitarie, nelle Forze dell'Ordine, nella Protezione civile, nel volontariato e ancora in tanti servizi e attività commerciali considerati imprescindibili".

Per mantenere viva la memoria di questa dedizione, il Consiglio comunale di Firenze ha deliberato l'istituzione di un riconoscimento denominato ''Firenze 2020'' al fine di ricordare, anche negli anni a venire, l'importanza che ha avuto l'impegno collettivo nell'affrontare la pandemia, ma più in generale per coloro che si sono impegnati in condizioni difficili e pericolose diventando un esempio per tutti.