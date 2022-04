Festa della mamma 2022: data, regali e frasi perfette

Firene, 19 aprile 2022 - La Festa della Mamma: un momento significativo che cade a maggio. Un appuntamento per celebrare le mamme di tutto il mondo e per ricordare quelle che non ci sono più. Ma quando cade la Festa della Mamma? Ogni anno la data è sempre diversa. Perché per convenzione la Festa viene fissata la seconda domenica di maggio di ogni anno. Dunque in questo 2022 si festeggerà l'8 maggio, almeno per quanto riguarda l'Italia.

Si tratta di una festa celebrata in tutto il mondo ma che non sempre cade nello stesso giorno. La festa è comunque celebrata a maggio perché è un retaggio dell'antichità, quando appunto questo periodo dell'anno veniva scelto per festeggiare non solo la figura della madre ma anche in generale per celebrare la fertilità. In Inghilterra e Irlanda ad esempio la festa cade tra marzo e aprile. Nei Paesi arabi invece la Festa della Mamma cade con il primo giorno di primavera. Altrove coincide con il giorno della Festa della Donna.

I primi festeggiamenti dedicati alla mamma in Italia avvennero ufficialmente nei primi Anni Cinquanta. Ci fu addirittura un disegno di legge per l'istituzione della festa, che fu fissata per l'8 maggio di ogni anno. Poi si scelse una data più flessibile, per farla comunque cadere in un giorno festivo. E si scelse appunto la seconda domenica di maggio.

Dopo due anni di pandemia la Festa della Mamma potrà essere celebrata pienamente in presenza. Ma quale regalo fare alla propria mamma? Ogni anno il periodo storico e la moda del momento hanno introdotto regali diversi. Ma ci sono dei classici intramontabili, come l'omaggio floreale, che resta gettonatissimo. Un altro grande classico è un album o un fotolibro con tutte le foto più belle scattate insieme alla propria mamma. E in generale regali personalizzati (tazze con il nome, t shirt) sono sempre apprezzati da chi li riceve. Chi non sa cosa regalare e resta indeciso può optare per uno dei tanti buoni regalo delle catene di elettronica o di quelle di abbigliamento.

Ecco un po' di frasi per la Festa della Mamma.

Dimentichiamo Superman, Batman, Spiderman e tutti gli altri eroi dei fumetti. Dovrebbero fare un film su di te – Supermamma! Grazie per essere l’eroina della mia vita

Una buona madre vale cento maestri. (George Herbert Palmer)

Grazie per non aver mai chiesto spiegazioni quando tutto ciò che volevo era un lungo abbraccio e qualche risata.

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (William Shakespeare)

Nel 2023 la Festa della Mamma sarà il 14 maggio, mentre nel 2024 il 12 maggio. Nel 2025 invece la celebrazione è fissata per l'11 maggio.