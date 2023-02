Gatti famosi in Toscana e non solo: festa del micio, le curiosità

E' la festa del gatto, in Toscana e in tutta Italia

Firenze, 17 febbraio 2023 – La festa del gatto è l’occasione perfetta per celebrare quei mici diventati famosi, in Toscana e non solo. Il gatto è un compagno speciale per l’uomo. E sono tanti i gatti diventati famosi. Mici non solo in carne ed ossa, ma anche raffigurati in dipinti, anche di artisti famosi.

Perché si dice che i gatti hanno sette vite

Nientemento che Leonardo Da Vinci, come ricorta il protale intoscana.it, dipinse quella che viene chiamata la Madonna del Gatto. Si tratta di un disegno giovanile in cui è raffigurata una donna con il suo bambino che gioca con un gatto.

La Toscana è un luogo speciale per i gatti. Tanto da avere un paese conosciuto anche come paese dei gatti. Si tratta di Anghiari, dove i mici girano in libertà ma dove adesso la grande colonia felina La Gattara è al centro di una polemica. Visto che ci sono esposti per presunte irregolarità della struttura. Incerta la fine dei 41 mici che popolano la colonia stessa. Una vicenda al centro dell'attenzione delle associazioni animaliste.

Sono tanti i gatti famosi, non solo toscani. Molti fanno capolino dai social network e hanno delle loro pagine Instagram. Accade ad esempio con Nala, gatto da quattro milioni di follower su Instagram. E’ uno dei più conosciuti sul web. Qui il suo profilo Il suo padrone racconta quotidianamente la vita dell’amico a quattro zampe.

Tanti i personaggi famosi amanti dei gatti. La compianta astrofisica Margherita Hack era una grande amante dei gatti. Ne ha avuti molti durante la sua vita. La studiosa dedicò ai gatti anche il titolo di uno dei suoi libri, “Nove vite come i gatti. I miei primi novant’anni laici e ribelli”. Vari i gatti di cui Margherita Hack ha un ricordo speciale. Tra gli altri, il gatto della sua gioventù, Ciccino. Studiò con lui sulle ginocchia dalla prima media al terzo anno di università.