Gruppo Ferrovie, ecco le novità da domenica 12 giugno per autobus e treni

Firenze, 31 maggio 2022 – Al via da domenica 12 giugno l'orario estivo del gruppo Ferrovie dello Stato. Queste le novità per chi si sposta al mare o in montagna in autobus o in treno.

Mare

Tornano i collegamenti diretti in Frecciarossa da Firenze per il Cilento con fermate a Agropoli, Vallo, Pisciotta-Palinuro, Centola e Sapri e il collegamento notturno dal giovedì alla domenica sempre in Frecciarossa tra Firenze e la Calabria con fermate a: Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni, dove partono in connessione le navi Blu Jet per la Sicilia. Aumentano le fermate delle Frecce in Toscana nelle località costiere o di alta valenza leisure come Orbetello e Chiusi-Chianciano Terme.

Sono cinque le coppie di Intercity che collegheranno Livorno con Milano con fermate lungo la costa Tirrenica nord e la Liguria fino a Genova. Una coppia di Intercity effettuerà il servizio diretto tra Grosseto e Milano sempre lungo la costa Tirrenica e la Liguria. Disponibili anche le soluzioni Freccia + bus, come il FrecciaLink da Firenze per Piombino-Cecina e Perugia-Assisi. Dal 12 giugno torna anche l’Etruschi Line per raggiungere le località balneari della costa tra Pisa-Livorno e Grosseto con fermate nelle principali località della costa tra cui: Castiglioncello, Cecina, S. Vincenzo, Campiglia Marittima, Follonica.

Fino al 10 settembre, con i treni regionali è inoltre possibile raggiungere le Cinque Terre direttamente da Arezzo e dal Valdarno con la coppia di treni attiva nei giorni festivi tra Arezzo e Sestri Levante. Dal 12 giugno anche la costa adriatica è raggiungibile direttamente da Firenze con 2 coppie di treni regionali che collegano Firenze e Rimini passando per il Mugello.

Montagna

Anche per raggiungere le località di montagna si potrà lasciare a casa il mezzo privato e arrivare nelle più prestigiose mete turistiche. Nel fine settimana si aggiungono due prolungamenti del Frecciarossa Firenze-Torino per raggiungere le montagne di Oulx e Bardonecchia. I collegamenti Frecce+bus FrecciaLink da Firenze portano a Cortina, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fiemme e Val di Fassa.

Shopping all'outlet

Con i Link di Trenitalia regionale treno+bus c’è spazio anche per lo shopping con il Barberino Designer Outlet Link.

Gli Euronight per Austria e Germania

Grazie agli Euronight si arriva da Firenze in Austria e in Germania viaggiando comodamente di notte: una coppia di treni che collegano Firenze con Monaco di Baviera, passando per Salisburgo e viceversa, una coppia di treni che uniscono Firenze a Vienna. Inoltre una coppia di treni da giugno a ottobre, il giovedì e il sabato, effettuerà il servizio tra Livorno e Vienna. La partenza in tutti i collegamenti avviene la sera per arrivare la mattino alla destinazione finale.

Gli eventi musicali

Saranno potenziati i servizi da Firenze Campo di Marte in occasione dei concerti di Ultimo il 12 giugno e Cesare Cremonini il 22 giugno. Inoltre saranno incrementati i servizi in occasione del Pistoia Blues per i concerti di Elisa il 10 luglio, Simple Minds il 15 luglio e Paolo Nutini il 16 luglio. I treni regionali permetteranno di raggiungere e tornare da Viareggio per seguire il Jova Beach Party in programma il 2 e 3 settembre.