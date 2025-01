Arezzo, 23 gennaio 2025 – Feriti tre poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine

Toscana in controlli ad 'alto impattò ad Arezzo ieri pomeriggio. Li ha colpiti un uomo della Nigeria che, sottoposto a controllo al Parco Mancini, opponeva resistenza e procurava lesioni ai tre agenti perché non voleva essere portato in

questura. Il nigeriano, riferisce la questura, era stato trovato

in possesso di varie dosi di stupefacenti di diverso tipo.

All'esito della direttissima di questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e applicato la misura della custodia in carcere. Sempre ieri pomeriggio sono state identificate oltre 80 persone, controllati gli avventori di tre esercizi commerciali e verificata la regolarità di 23 veicoli con la contestazione di 2 sanzioni

amministrative al Codice della Strada.