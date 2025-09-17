Tutti tirano la giacchetta

Rime contro Carlo Acutis: Fedez attacca il Santo e altri volti noti nella nuova canzone

Il cantante anticipa alcune strofe del nuovo brano: oltre al giovane santo, nel mirino del rapper milanese finiscono anche anche Sinner e Schlein

Fedez nel nuovo singolo tira in ballo San Carlo Acutis

Assisi, 17 settembre 2025 – Fedez, nel suo ultimo brano, attacca Carlo Acutis, l’adolescente proclamato santo domenica 7 settembre da papa Leone XIV in piazza San Pietro. Acutis nel 2006 morì a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante

Acutis, conosciuto come il “cyber-apostolo dell’Eucaristia“, è diventato negli anni un punto di riferimento per i giovani e per la Chiesa, grazie alla sua profonda fede unita a una spiccata capacità di utilizzare le nuove tecnologie per evangelizzare e diffondere il messaggio cristiano. 

Era un ragazzo appassionato di informatica e nonostante l'età aveva già sviluppato un po' di progetti legati alla Chiesa. 

Ora Fedez, a due giorni dalla doppia data al Forum di Assago, prevista per il 19 e 20 settembre,torna a far parlare di sé a causa di un post su Instagram che sembra anticipare un nuovo brano.

Il rapper milanese ha pubblicato una serie di barre dal tono provocatorio, ispirate all'attualità più recente, dal conflitto israelo-palestinese all'omicidio di Charlie Kirk, con parole che prendono di mira anche Elly Schlein, Jannik Sinner e, appunto, Carlo Acutis.

Nel testo, Fedez inizia attaccando frontalmente EsseMagazine, rivista musicale con cui ha avuto dissapori in passato. Poi non mancano le stoccate alla Chiesa e alla recente canonizzazione di Acutis: ''Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie''. Fedez cita anche l'assassinio dell'attivista americano Charlie Kirk: ''Hanno sparato ad un antiabortista americano. Oh tranquilli raga, il Papa è ancora in Vaticano!''. Poi la strofa su Elly Schlein, leader politica: ''Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein? 'Lo condanno Israele ma ho tanti amici ebrei'''. Infine, il rapper prende di mira il tennista Jannik Sinner, con una frase destinata a suscitare polemiche: ''L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler''. Il post è stato pubblicato senza alcun contesto musicale ufficiale. Resta da capire se queste barre faranno parte di un nuovo brano o se si tratta di una provocazione mediatica in vista dei concerti imminenti. 

Non si fa attendere l’insurrezione dei social: «Fedez lo preferisco muto», «Cosa non si dice per un grammo di visibilità», fino a considerazioni più pesanti ed a valanghe di offese irripetibili. La voce dei social si è presto alzata a condannare il rapper milanese e in difesa di Jannik Sinner. E nella valanga di post, non manca qualche tocco di ironia - «'Ma Roger?' Nooo Jannik, non Federer. Si chiama Fedez! Ah... e gioca bene? Vabbè Jannik, fa lo stesso» -, ma la gran parte attacca direttamente l'artista, accusato di cercare facile pubblicità e attenzione tirando in ballo Sinner e offendendo al contempo tanti italiani, e non solo”.

