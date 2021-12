Firenze, 31 dicembre 2021 - Un anno, dodici mesi. Alcuni da ricordare, altri meno. Un anno difficile il 2021 che se ne va, un altro anno in cui le notizie di covid hanno dominato le cronache. Tanti i personaggi, tante purtroppo anche le persone note e amate che ci hanno lasciato. Ma ecco cosa è accaduto in Toscana in questi dodici mesi. Abbiamo scelto, mese per mese, alcuni degli avvenimenti più importanti.

Gennaio, muore Solange

Un mese costellato da due lutti. Due personaggi toscani molto amati, legati forse a altre epoche ma che tutt'oggi erano seguitissimi. Un malore si porta via il sensitivo Solange. Personaggio molto conosciuto in televisione. Viveva in provincia di Pisa e lì è stato trovato, nella sua casa, senza vita. Era il 7 gennaio. Tantissimi vorrano poi salutarlo ai funerali, che si svolsero alcuni giorni dopo, il 16 gennaio, nella chiesa di Vicarello, frazione di Collesalvetti. Nelle stesse ore di Solange se ne va, a causa del covid, Riccardo Cioni: deejay senza tempo, che ha fatto ballare generazioni di toscani. Messaggi di cordoglio arrivano da tanti nomi del mondo della musica. Per il covid, il 16 gennaio scatta il nuovo dpcm: gli spostamenti, anche tra regioni gialle, sono vietati. La Toscana è in zona gialla.

Febbraio, i colori delle regioni

Il tema covid tiene banco. Soprattutto tengono banco le discussioni intorno ai colori delle regioni. La Toscana è in zona arancione a metà mese a causa dell'Rt alto e c'è molto interesse intorno alle regole e a cosa è consentito e non è consentito fare, dopo che nelle vacanze natalizie 2020 c'è stato un sostanziale coprifuoco, una zona rossa nazionale che ha impedito feste e veglioni. Vanno avanti le vaccinazioni covid, iniziate il 27 dicembre 2020: precedenza agli anziani e ai lavoratori della sanità. Il 20 febbraio torna la paura del terremoto in Mugello, dopo quello del dicembre 2019 che creò molti danni e paura. Una scossa di 3.1 che non crea grossi problemi ma che viene avvertita e che è sufficiente per far tornare il pensiero a quei giorni drammatici. Fallisce intanto la storica azienda toscana di jeans Rifle e viene allestita una super svendita per svuotare i magazzini.

Marzo, il caso Scanzi

In una Toscana che cerca di uscire lentamente dalla morsa del covid, tiene banco il nuovo dpcm che parte dal 6 marzo e che conferma fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni. La scuola resta interdetta agli studenti nelle zone rosse: qui si studierà unicamente in didattica a distanza, la famosa dad che tante polemiche ha creato. Solo da dopo il 27 marzo i cinema torneranno a riaprire con accessi controllati. Fa molto discutere la vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi, che secondo molti avrebbe "saltato la fila" e si sarebbe immunizzato come caregiver dei genitori. Il caso sfocia in un'inchiesta alla procura di Arezzo. Crea scompiglio a Signa, in provincia di Firenze, lo svenimento di una signora al supermercato. La donna ammette: "Sono uscita pur essendo positiva al covid".

Aprile, Pasqua in zona rossa

Per la cronaca nera desta scalpore la notizia della rapina ai danni di Cesara Buonamici, giornalista toscana del Tg5, volto noto del telegiornale, e del marito Joshua Kalman. Banditi col volto coperto li hanno assaltati in auto e hanno portato via loro i Rolex che avevano al polso. Per il covid, la Toscana è intanto diventata zona rossa e il 3 aprile si ha la notizia che ci rimarrà per almenot altre due settimane, quindi fino a dopo la metà del mese. La Pasqua, che è domenica 4 aprile, viene dunque vissuta dai toscani in zona rossa. Sempre per la cronaca nera, a inizio aprile una ragazza pakistana di Arezzo, segregata in casa dalla famiglia, chiede aiuto ai carabinieri con un'email e viene liberata dagli uomini delle forze dell'ordine da quella casa che era diventata la sua prigione.

Maggio, arriva il green pass

Il mese è funestato da una terribile notizia di cronaca nera: un 34enne, a pranzo con gli amici, muore soffocato da un boccone di carne andato di traverso. Sarà inutile ogni tentativo di rianimazione. Accade a Barberino del Mugello, in un ristorante. La vittima è Stefano Milani, che gestiva una struttura ricettiva nel modenese. C'è un altro lutto in questo maggio. La morte di Maria Chiara Meoni, figlia di Fabrizio, il pilota di moto conosciutissimo che ha scritto importanti pagine della Parigi Dakar e che proprio in quella competizione morì. Maria Chiara, di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, è stata sconfitta da un male incurabile. In tutta Italia e anche in Toscana a fine mese arriva il green pass. Il certificato verde che attesta la vaccinazione, la guarigione dal covid o la negatività di un tampone viene subito scaricato da migliaia di persone ma creerà poi anche il movimento "no green pass" che avversa il certificato.

Giugno, il bambino ritrovato

La vicenda di cronaca che tiene banco è quella di un bambino di due anni che scompare misteriosamente nel nulla in una zona remota di Palazzuolo sul Senio, nell'alto Mugello. Siamo in montagna, dove anche a maggio la notte le temperature diventano rigide. Il bambino viene ritrovato il 23 giugno. Era scomparso oltre 24 ore prima, allontanandosi da solo, in un momento in cui era sfuggito alla sorveglianza dei genitori. Ha vagato per le campagne ed è poi stato ritrovato da un giornalista di passaggio che stava seguendo il caso. Questo è anche il mese del tremendo rogo che brucia il centro commerciale Coop di Ponte a Greve, a Firenze. Milioni di danni per un supermercato che va quasi completamente distrutto. Si parla molto anche di vaccini. In Liguria muore una diciottenne per una trombosi dopo il vaccino Astrazeneca: il siero è sotto la lente per i presunti episodi avversi.

Luglio, addio Raffaella Carrà

A inizio mese un lutto lascia gli italiani attoniti. Muore, per le complicazioni di una grave malattia, Raffaella Carrà. Una showgirl, un volto amatissimo da più generazioni. La Toscana è molto colpita perché Raffaella Carrà aveva una casa all'Argentario e qui era davvero considerata una cittadina, molto conosciuta dalla gente del luogo che la incontrava a fare la spesa a Porto Santo Stefano. Continua la produzione del green pass. Tragedia a metà luglio in Umbria. Un ragazzo in gita con la famiglia sul lago Trasimeno ha un malore mentre è in bagno. Si appoggia al lavabo che si spacca e che lo ferisce mortalmente ad una gamba. E' anche il mese del maxi rave party delle polemiche che si svolge in provincia di Pisa, nei pressi della tranquilla Santa Maria a Monte: migliaia di ragazzi danno vita a una festa abusiva prendendo di sorpresa le forze dell'ordine. L'11 luglio l'Italia vince gli Europei contro l'Inghilterra. Ed è delirio anche nelle piazze toscane.

Agosto segnato da un femminicidio

Un mese segnato da un femminicidio: Silvia Manetti, 45 anni, viene uccisa dal compagno Nicola Stefanini, 47 anni. Accade in Maremma, dove la coppia si era trasferita, anche se la donna era di Altopascio. Una vicenda che lascia profondo sconcerto e dolore. A fine agosto muore di covid Enzo Galli. E' quel papà che con la moglie era andato in India a prendere la loro figlia adottiva. La famiglia intera viene contagiata. La moglie e la piccola si salveranno ma per Enzo Galli, rimpatriato con una maratona di solidarietà, non ci sarà niente da fare. I toscani intanto vanno in vacanza, cercando una normalità ancora segnata dal covid. Si rivedono comunque gli yacht dei grandi magnati internazionali, che stazionano tra la Versilia e l'Elba.

Settembre, torna la scuola in presenza

Le proteste per il green pass entrano nel vivo. I timori riguardano un possibile sciopero anche dei camionisti con ripercussioni sulla logistica italiana. In realtà le manifestazioni di questo genere saranno molto contenute ma nei giorni precedenti al 27 settembre, giorno che era stato indicato come quello delle proteste, c'è molta apprensione. Intanto la scuola ricomincia e si prova a tornare alla normalità tra i banchi. Ma non mancano subito le prime classi in quarantena. A Viareggio affonda la "barchetta del fritto", una barca che era una friggitoria di mare molto conosciuta anche dai vacanzieri.

Ottobre e le morti sul lavoro

Nel pieno dell'autunno il tema covid tiene sempre banco. Ci sono incertezze su come saranno i mesi freddi, c'è la paura di un ritorno pesante del contagio, paura che poi purtroppo verrà confermata in dicembre. Molto seguite le parole della virologa Ilaria Capua, che nel presentare il suo libro dice "Sapevamo che una pandemia sarebbe prima o poi arrivata". Un tema che ha segnato il 2021 è anche quello delle morti sul lavoro. Il 13, dopo un mese di agonia, muore una magazziniera 58enne che era stata travolta da un pancale a Scandicci. A fine mese muore Rossano Rubicondi, personaggio tv e marito della milionaria Ivana Trump.

Novembre, il virus sinciziale

Apprensione non solo per il covid: nei piccoli fa la sua comparsa il virus sinciziale, che attacca le vie respiratorie e che è responsabile di ricoveri in bambini molto piccoli in tutta Italia. Un virus che si trasmette per via aerea e per il quale i medici chiedono ai genitori di fare attenzione. E' un mese in cui si parla molto di arte e antiquariato perché, un antiquario tra i più conosciuti del grande mercato di Arezzo, scova un dipinto attribuibile all'artista di epoca moderna Basquiat. Intanto oltre al covid compare l'influenza e gli italiani si affrettano a cercare di capire come distinguere i rispettivi sintomi. A fine mese, durante un collegamento fuori dallo stadio di Empoli per Empoli-Fiorentina, la giornalista Greta Beccaglia di Toscana Tv viene molestata in diretta. L'episodio, ripreso dalle telecamere, porta a due denunce e a un'ondata di sdegno, riproponendo una volta di più il tema delle molestie sessuali.

Dicembre, il ritorno del covid

Intorno ai giorni di Natale torna prepotentemente il covid. Anche grazie alla variante omicron, meno letale forse ma sicuramente più contagiosa. Il 31 dicembre la Toscana arriva a 16mila casi giornalieri di covid, con le attività di tracciamento che entrano in affanno, così come la logistica e la distribuzione dei tamponi. Super lavoro per le farmacie, mentre in 15 giorni i ricoveri raddoppiano, arrivando a oltre 700 il 31 dicembre. Una bella notizia arriva dalla sanità: tra i migliori medici italiani ci sono anche tre toscani, il chirurgo Marco Scatizzi di Firenze e i professori Luca Morelli e Rodolfo Capanna di Pisa. A Prato, una ragazzina muore per un'emorragia cerebrale. Stava parlando con le amiche, poi il malore e la corsa in ospedale. Una vicenda che lascia sotto choc la città.

