“Fare Impresa 2025” promosso da Prospettiva Casentino e Università di Siena

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Sabato 15 febbraio 2025 alle ore 17 presso Villa Baracchi, Bosco di Casina Bibbiena, si terranno le premiazioni del percorso “Fare Impresa 2025” promosso da Prospettiva Casentino e dall’Università di Siena nella persona del Professor Lorenzo Zanni Presidente della Commissione Spin Off dell’Ateneo.

Verrà premiata l’idea migliore di questo speciale contest che ha visto partecipare due istituti superiori e 40 ragazzi meritevoli degli stessi divisi per gruppi trasversali.

Il progetto ha offerto ai ragazzi e alle ragazze l’opportunità di conoscere meglio otto medie e piccole aziende del Casentino – Tacs, Ornina, Villamagra, Giardini di Toscana, Mulino Grifoni, Falegnameria Cecconi, Nocciole.it, Fattorie di Celli – e di definire percorsi innovativi con le stesse.

I ragazzi hanno partecipato sia alle lezioni che alle visite in azienda e poi alla redazione dei progetti innovativi rispetto il modello aziendale.

Il progetto è assolutamente innovativo perchè mette in contatto i giovani con il mondo delle imprese e le sfide del futuro. I testimonial sono docenti universitari e imprenditori così che i ragazzi possano avere delle lezioni diverse. Un’altra finalità è quella di conoscere meglio il loro territorio, entrare in contatto con varie realtà aziendali dove possono conoscere meglio le produzioni del territorio. La sfida che si pone l’associazione è quella di farli lavorare su idee innovative che siano in grado di aprire la strada a un Casentino diverso e più proiettato al futuro.

Conoscere il territorio produttivo del Casentino, dare nuove idee alle imprese dopo un’analisi delle stesse e del territorio, realizzare un’analisi di mercato e un piano marketing, ma anche valutarne la sostenibilità economico-finanziaria. Tutto questo ha rappresentato il percorso progettuale proposto ai 40 studenti di Isis Fermi di Bibbiena e IISS Galilei di Poppi, divisi in otto gruppi trasversali per provenienza e formazione. La presenza, come tutor con funzioni di mentoring, di molti imprenditori casentinesi che fanno parte dell’associazione Prospettiva Casentino, ha completato il quadro del percorso sull’alternanza scuola-università.

Sabato la commissione formata da università e imprenditori, riconoscerà alle prime tre idee ritenute meritevoli - rispetto ai temi trattati in aula e al concetto di innovazione e sostenibilità – un premio in denaro messo a disposizione dell’associazione stessa, dalla Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi e da Dimitri Bonucci come Banca Mediolanum.

Saranno presenti alla presentazione pubblica gli imprenditori, l’amministrazione di Bibbiena e i dirigenti Elisabetta Batini e Maurizio Librizzi che hanno collaborato fattivamente al percorso.