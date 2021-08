Roma, 7 agosto 2021 - Smascherare le bufale sui vaccini. Da "I vaccini causano il contagio" a "D'estate non serve vaccinarsi" sono molte le fake news che circolano sui vaccini anti Covid. In un vademecum, a cura del Gruppo Vaccini dell'Iss, le risposte alle principali 'bufale' che si trovano in rete. In particolare, sul fatto che il vaccino possa causare trombosi e miocarditi, l'Iss osserva come "tutti i farmaci e i vaccini possono avere effetti collaterali. Le agenzie regolatorie riportano queste due patologie, che peraltro sono anche tra quelle causate dall'infezione, come rari effetti avversi della vaccinazione. Proprio per la loro estrema rarità, questi effetti lasciano comunque il rapporto benefici-rischi a favore dei primi, come rilevato da tutte le agenzie regolatorie internazionali".

A chi dice che più vacciniamo più escono nuove varianti, l'Istituto precisa che "le varianti emergono perchè il virus, replicandosi, tende a sviluppare nuove mutazioni. I vaccini, riducendo la circolazione, limitano quindi la possibilità che il virus muti. Le varianti in circolazione in questo momento inoltre, compresa la 'Delta', sono state osservate per la prima volta lo scorso dicembre, quando ancora le campagne vaccinali erano iniziate in pochissimi Paesi". Infine, all'affermazione secondo cui d'estate il virus scompare, quindi è nutile vaccinarsi o mettere le mascherine, si replica sottolineando come "la trasmissione del virus è facilitata dalla frequentazione degli ambienti chiusi, ma anche all'aperto, in caso di assembramenti, è possibile la sua circolazione, ed è quindi necessario adottare le misure opportune".