Ora le risposte dalle istituzioni e da tutti i partiti

Firenze, 19 maggio 2024 – Dal 9 luglio 2021 a oggi i lavoratori ex Gkn sono in presidio permanente per difendere il lavoro, la fabbrica, il futuro. Nel frattempo, in uno stillicidio di promesse, illusioni e molte delusioni, sono scesi da 422 a circa 140. Tanti hanno cercato uno stipendio sicuro lasciando il cuore accanto a chi è rimasto a lottare. Per una fabbrica d’eccellenza lasciata morire con i macchinari impacchettati. La rabbia è covata in questi anni, non poteva essere altrimenti.

La svolta non c’è mai stata, i tentativi sono andati a vuoto a partire dalla strategia di Qf risultata presto perdente. Gli operai non hanno mollato e intorno a loro hanno creato una mobilitazione popolare, un abbraccio sincero che accomuna tanti destini precari. Quelli dell’ex Gkn non hanno solo protestato, ma si sono dati da fare per studiare come reindustrializzare la produzione di Campi Bisenzio. Pannelli fotovoltaici, installazione, recupero e riciclo. E ancora cargo e-bike e la gestione del condominio industriale. Il tutto con "una copertura finanziaria per 7,6 milioni di cui tre di capitale di debito". Valutato dai docenti della scuola di Economia e management dell’Università di Firenze dal punto di vista tecnico il piano aveva "una certa maturità progettuale e un aspetto metodologico interessante".

Gli operai ex Gkn, sfiduciati dalla politica, aspettando la riapertura del tavolo ministeriale, chiedono ora al Consiglio regionale toscano il varo di una legge per dare forza ai consorzi industriali. Bisogna dare risposta chiara e immediata. Intanto è fondamentale che si riapra il confronto sulla base del percorso delineato dalla legge 234, il decreto Orlando. "Quella procedura p otrebbe aiutarci ad agganciare u n ammortizzatore sociale e a porre le basi per la reindustrializzazione del sito" ha detto a La Nazione il consigliere speciale per il lavoro della Regione Toscana Valerio Fabiani. Non c’è tempo da perdere. Le istituzioni e i partiti, senza distinzioni, battano un colpo. Immediatamente.