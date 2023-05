Estra rinnova l'accordo con Confindustria Toscana Sud per la fornitura di gas

Arezzo, 2 maggio 2023 – E' stato rinnovato nei giorni scorsi l'accordo tra Estra e Confindustria Toscana Sud (Arezzo, Grosseto, Siena) per la fornitura di gas sul mercato libero a condizioni particolarmente vantaggiose alle imprese con consumi inferiori ai 200.000 mc / annui. Le aziende interessate sono 70 con 140 punti di prelievo per un volume di circa 3.000.000 mc / annui.

Si tratta del rinnovo di una collaborazione che va avanti da dieci anni per dare sostegno concreto alle imprese a partire dal taglio dei costi dei consumi energetici.

Questo nuovo accordo che vale fino a marzo 2024 è stato siglato in particolare per proteggere le aziende dalla volatilità dei prezzi energetici, con una parte di prezzo fisso e parte variabile.

"Siamo ancora in una fase poco stabile del mercato dell'energia – dichiara Paolo Abati Direttore Generale di Estra - per questo per sostenere lo sviluppo dell'economia locale ognuno deve fare la propria parte, noi dialoghiamo da sempre con le imprese del territorio per rispondere alle loro esigenze e in questo momento crediamo che sia fondamentale proporre condizioni che tutelino dall'andamento poco prevedibile del mercato".

“Da aprile 2013, anno in cui è stato firmato il primo accordo, il numero delle aziende che ne beneficiano ed i volumi di gas erogati sono più che triplicati – dichiara Alessandro Tarquini, Responsabile Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo ed Amministratore del Consorzio Energia Toscana Sud - si tratta di uno strumento che consente di ottenere grandi risparmi anche alle aziende con consumi non elevati e che altrimenti non avrebbero accesso a particolari condizioni di favore. Fatto non scontato, soprattutto dopo l’impennata dei costi energetici dei mesi scorsi. Aggiungo che il servizio di assistenza della nostra Associazione e l’interfaccia diretta con Estra consentono di dare una risposta rapida ad ogni esigenza e questo è sicuramente un altro aspetto che viene particolarmente apprezzato da tutte le aziende nostre associate”.