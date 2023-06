“Estate bimbi” e “Campi solari” 2023 a Civitella

Arezzo, 15 giugno 2023 – Ancora una grande adesione alle attività estive di socializzazione rivolte ai più piccoli organizzate dal Comune di Civitella in Val di Chiana. Sono circa 100 ad oggi gli iscritti, di cui 52 ai Campi solari per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e 46 all’Estate bimbi per la fascia 3/6 anni, a cui si aggiungono 50 iscritti al prolungamento della frequenza al nido comunale “Il Girasole” per il tutto il mese di luglio.

In continuità con una consolidata tradizione, anche quest’anno verranno infatti organizzate le attività estive “Estate Bimbi” e “Campi Solari” 2023 per i frequentanti le scuole dell’Infanzia “La Coccinella” e “Lo Scoiattolo”, le scuole primarie “Arcobaleno” e “G. Rodari” e la scuola secondaria di primo grado “Martiri di Civitella”, con priorità per i residenti rispetto ai posti disponibili.

L’Amministrazione comunale di Civitella ha ormai così consolidato negli anni l’organizzazione delle attività estive rivolte a bambini e ragazzi, le quali non si sono mai fermate neppure durante il periodo della pandemia, mediante l’affidamento a Cooperative sociali che, con personale altamente qualificato, hanno assicurato alle famiglie un servizio caratterizzato da un’elevata qualità educativa e sociale.

Tale iniziativa offre opportunità aggregative attraverso una variegata programmazione di attività finalizzate al miglioramento del benessere psico-fisico dei ragazzi della comunità e non solo, garantisce un servizio alle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole e consente ai ragazzi interessati di continuare nel periodo estivo l’attività di apprendimento, nonché di favorire il loro processo di socializzazione avviato nel corso dell’attività scolastica e del Centro Aquilone, altro servizio di eccellenza.

“Le attività estive rappresentano per l’Amministrazione comunale un servizio con un’importante rilevanza sociale, caratterizzate da una vasta offerta di attività ludico-ricreative – spiega il Sindaco Andrea Tavarnesi – ed un valido supporto alle famiglie durante il periodo estivo quando i bambini hanno l’esigenza di impegnare il proprio tempo libero con attività divertenti e formative insieme ai propri coetanei e a personale qualificato. Una delle tante opportunità che il Comune di Civitella continua ad offrire ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie”.

Per informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Civitella o contattare lo Sportello Polivalente al numero 0575/4451, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e il giovedì con orario continuato fino alle 18.