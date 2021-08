Roma, 16 agosto 2021 - "A pressare di più i medici di famiglia per l'esenzione, apparentemente impropria, dal vaccino anti-Covid, in vista dell'apertura delle scuole, sono alcuni genitori di figli adolescenti over 12, probabilmente appartenenti a quello zoccolo di cinquantenni non vaccinati di cui tanto si parla. Ma la richiesta arriva soprattutto dal personale scolastico". E' quanto afferma Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg). Si tratta, secondo Scotti, di "persone confuse più che di no vax. Il caos comunicativo che si è creato intorno ai vaccini ha fatto nascere esitazioni. I no vax sono un'altra cosa".

Ma i medici di famiglia protestano anche per lo scarso sostegno dalle istituzione ai camici bianchi. La Fimmg, continua il segretario generale "denuncia di essere ancora in attesa di una circolare applicativa meglio definita sulle esenzioni. Avevamo già chiesto chiarimenti a maggio per le persone da esentare all'interno del personale sanitario e non abbiamo avuto nessuna risposta. Quando abbiamo vaccinato per categorie prioritarie ci erano stati forniti gli elenchi con le patologie precise. In questo caso non ne abbiamo".

"Francamente - prosegue Scotti - io non sono preoccupato di chi specula ma di chi ne ha diritto, perché avrà enormi difficoltà: se io non ho competenza di una particolare patologia mando il mio paziente dallo specialista, con tutte le lista d'attesa che abbiamo in questa fase. Lo specialista, però, se non è un medico vaccinatore, non può fare l'esenzione". Il certificato di esenzione, infatti, spiega "non è una semplice carta compilata. Deve essere fatto dal medico vaccinatore perché deve risultare sulla piattaforma. Serve caricare i dati del paziente esente come si caricano quelli del paziente vaccinato, certificando che è 'inidoneo alla vaccinazione'. E solo in quel caso riceverà una sorta di Green pass come esente".