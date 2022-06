Epatite acuta nei bambini, lo specialista del Meyer: "L'allarme è rientrato"

Firenze, 27 giugno 2022 - L'aumento di casi di epatiti acute c'è stato ed è stato esponenziale, ma ora l'allarme sembra rientrato. A fare il punto è Giuseppe Indolfi, pediatra ed epatologo dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, che spiega: "Le epatiti acute sono fenomeni noti e li abbiamo sempre avuti, non è una malattia nuova".



"Si tratta di un'infiammazione del fegato -spiega Indolfi - caratterizzata dal punto di vista biochimico dall'incremento delle transaminasi. C'è stato un aumento esponenziale dei casi nei bambini intorno a fine marzo e inizio aprile, con un aumento dei numeri passati da 1-2 ad un massimo di 40 casi a settimana. A livello clinico nel Regno Unito, mentre prima di aprile si ricoverava un solo bambino, siamo passati a 35-40 bambini, alcuni avevano soltanto una epatite, altri un'insufficienza epatica acuta, altri (10%) sono andati incontro a trapianto di fegato. Nelle ultime settimane, a fine maggio-inizio giugno, i numeri in Europa sono scesi in maniera altrettanto importante, questo indica una autolimitazione". Così Giuseppe Indolfi, membro del gruppo di lavoro sulle epatiti della Società Italiana di Pediatria, nel suo intervento al webinar 'Epatite pediatrica: un incontro per capirne di più e lavorare insieme sulla prevenzione' promosso da Etica, ente del terzo settore.

"Ad oggi si registrano 450 casi totali in 20 nazioni, oltre il 73% è guarito da solo e solo l'8,4% ha avuto necessità d un trapianto", ha aggiunto Indolfi.