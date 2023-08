Entro fine agosto tre importanti interventi di asfaltatura a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 21 agosto 2023 – Proseguono gli interventi di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale in aree rilevanti del territorio comunale. Dopo l’investimento dello scorso anno di quasi 1 milione e 500mila euro per le asfaltature, anche quest’estate saranno effettuati lavori per un importo pari a 400mila euro.

Primo intervento sarà il rifacimento dell’asfalto dei due parcheggi di piazza Casprini (ex piazza Palermo) e di via Bolzano, davanti al palazzetto dello sport Palagalli. La ditta inizierà a lavorare mercoledì 23 e terminerà, salvo imprevisti, sabato 26 agosto. Entro quella data sarà effettuato anche il ripristino dell’intera segnaletica orizzontale. Per tutta la durata dell’intervento le due aree di sosta saranno chiuse al traffico; sarà garantito l’accesso da via Masini ai residenti di via Bolzano, alle attività commerciali, ai centri sportivi e agli istituti scolastici.

Operazione successiva sarà l’asfaltatura della strada regionale 69 compresa fra il ponte Sandro Pertini e il ponte Ipazia d’Alessandria che sarà effettuata interamente, sempre salvo complicazioni, nella giornata di lunedì 28 agosto. L’arteria resterà chiusa dalle 7 della mattina fino al termine dei lavori. La circolazione tornerà regolare già dalla sera ma, nei giorni successivi, potrebbero verificarsi alcuni disagi al traffico per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Durante la giornata di lunedì 28 agosto, come viabilità alternativa, le auto potranno utilizzare Lungarno Sette fratelli Cervi e, per raggiungere il centro del paese via Veneto dal lato sud o viale Gramsci dal lato nord del paese.

Ultimo intervento sarà effettuato con l’asfaltatura della rotonda del ponte Ipazia d’Alessandria nella notte fra martedì 29 e mercoledì 30 agosto. Dalle 21 di sera la rotatoria sarà chiusa al traffico fino alle 7 della mattina successiva (Sarà aperta prima se gli interventi dovessero concludersi in anticipo). In quelle ore gli automobilisti potranno usare, come viabilità alternativa la Strada Provinciale n.11 Lungo l'Arno, in alternativa via Spartaco Lavagnini, via Papa Giovanni XXIII in direzione sud e via Mannozzi in direzione nord.

Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri appartenenti agli organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni. La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale.