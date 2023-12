Empoli: ruba abiti per 280 euro, poi spintona la commessa e scappa

Empoli (Firenze), 14 dicembre 2023 – Un uomo di origine straniera ha rubato alcuni capi di abbigliamento, per un valore di 280 euro, da un negozio nel centro storico di Emp oli ( Firenze), per poi darsi alla fuga dopo aver spintonato la commessa. L'uomo, tentando di uscire senza pagare i capi di vestiario, ha fatto scattare il sistema antitaccheggio e ha spintonato la commessa per guadagnarsi la fuga. La donna, fortunatamente, non ha subito lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Empoli che stanno indagando per rapina impropria.