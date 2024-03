Arezzo, 13 marzo 2024 – Da tre settimane si è smarrita Emma, un cagnolino dipiccola taglia che gira per la città ma che i padroni non riescono a prendere. Ha ancora guinzaglio e collare rossi attaccati.

"Se la avvistate telefonate subito ai numeri di Gianni 3476260398 e Luisa 3928008088, ma non rincorretela e non chiamatela”. Il cane è molto impaurito e tende a girare di notte. E’ stata avvistata in varie zone della città, dalla rotonda dell’Esselunga al parco Arno fino a via XXV Aprile.