Migranti, Elly Schlein in Toscana: “Eliminare la protezione speciale? Una vergogna”

Siena, 15 aprile 2023 – "Io credo che sia una vergogna cercare di nuovo di far pagare sulla pelle delle persone più fragili l'incapacità di questo Governo di costruire delle politiche migratorie. Stanno cercando di far tornare i decreti sicurezza di Salvini anche su aspetti come quelli dell'abolizione della protezione umanitaria, su cui per altro c'erano state criticità sollevate dalla Corte Costituzionale". A dirlo è Elly Schlein oggi in Toscana per una serie di iniziative legate alle elezioni amministrative.

Il sostegno a Anna Ferretti

A Siena la segretaria del Pd si è fermata a margine di un incontro della candidata a sindaca Anna Ferretti. “Sono felicissima di tornare a Siena per sostenere questa splendida candidatura – ha sottolineato Schlein – Con la nostra coalizione e con il Pd è tempo di aprire una nuova pagina del futuro di Siena a cui sono particolarmente legata”.

Migranti

La segretaria del Pd ha poi ampliato il dibattito sui temi nazionali in particolare sui migranti. "Siamo fortemente contrari – ha sottolineato Schlein – e continueremo a batterci affinché le politiche migratorie siano in linea con i diritti internazionali, con le carte internazionali a a partire da quella di Ginevra sui diritti delle rifugiate e dei rifugiati, abbiamo una posizione molto netta su questo”, ha spiegato Schlein. “Siamo sempre stati a favore dell'accoglienza”, ha poi aggiunto la segretaria in risposta ai giornalisti che gli chiedevano cosa ne pensasse dell’ipotesi di un Centro di permanenza per il rimpatrio in Toscana.

25 aprile

"Alla vigilia del 25 aprile lo dico a questo Governo, non permetteremo a nessuno di riscrivere la storia antifascista di questo Paese”. A tuonare, sempre da Siena, è ancora la segretaria nazionale del Pd. "Lo faccio con un pensiero commosso ai nostri nonni che in questa terra con le nostre nonne hanno fatto una vera resistenza al fascismo - ha aggiunto - alla privazione della libertà, alla privazione di futuro che quel passato purtroppo ha causato, e che qualcuno oggi cerca di rispolverare facendo negazionismo di quanto accaduto”.