Sciagura dell'elicottero: moglie di una vittima morì nell'esplosione di Beirut. Le storie

Lucca, 11 giugno 2022 - Erano in Italia per lavoro. Erano dirigenti d'azienda, tutti nell'ambito cartario. Un settore nel quale i viaggi di lavoro per chi gestisce le aziende sono molto frequenti. Viaggi che spesso erano in Italia, dove esiste un importante settore cartario a livello internazionale, quello di Lucca.

E qui i sei dirigenti d'azienda che poi sono morti nell'incidente dell'elicottero erano presenti a It's Tissue, una fiera della carta durante la quale il settore si confronta aggiornandosi sugli ultimi ritrovati. I sei, insieme al pilota, anche lui deceduto, stavano andando in Veneto per vedere in azione un macchinario installato in un'azienda.

Dopo gli incontri a Lucca avevano questa visita "sul campo" per vedere il macchinario in funzione in un'industria, la oto-Cart SpA, l'azienda di Castelminio di Resana, nel Trevigiano, specializzata nella produzione di carta per usi domestici. L'elicottero che poi è precipitato da tre giorni faceva la spola tra la Toscana e il Veneto per portare i dirigenti d'azienda nella ditta veneta e poi riportarli in Toscana, dove avevano fatto come di consueto base.

Hanno trovato la morte sull'Appennino emiliano, mentre lavoravano, con i familiari che li attendevano a casa. Ecco le loro storie.

Arif Cez

Di nazionalità turca, era un manager del settore carta della Eczacıbaşı, una holding gestita da una famiglia turca attiva in varie branche dell'imprenditoria, dalla farmaceutica ai prodotti di consumo. Arif Cez era un manager di stabilimento. Lavorava da molti anni per la holding, avendo ricoperto vari ruoli. Si era laureato in Turchia e aveva una specializzazione negli Usa.

Altug Erbil

Turco, era anche lui un dipendente della Eczacıbaşı e anche lui era un manager di stabilimento. Si occupava delle fabbriche dell'industria di consumo del gruppo. Era nella holding da oltre dieci anni. In passato, a fine anni Novanta, aveva lavorato anche nel settore farmaceutico.

Chadi Kreidy

Chadi Kreidy era libanese. Era uno dei due libanesi del gruppo che è salito sull'elicottero poi precipitato. Lavorava per il gruppo libanese Indevco, era il general manager di una delle aziende del gruppo, la Sanita.

Kenar Serhat

Turco, era un production manager per la Eczacıbaşı. "Abbiamo perso un amico prezioso, una mente brillante", si legge nei post dei colleghi su Linkedin. Ricopriva il ruolo di production managrer dal 2007 e aveva molta esperienza nel campo cartario. Si era laureato alla Instanbul Technical University.

Ilker Ucar

Anche lui era un dipendente della Eczacibasi, gruppo che adesso è sconvolto per la morte di ben quattro colleghi.

Tarek Tayah

Era libanese e lavorava anche lui per il gruppo Indevco. La storia di Tayah è particolare: perse la moglie nella grande esplosione che avvenne al porto di Beirut due anni fa. "Adesso l'ha raggiunta", dicono gli amici e i colleghi. La coppia aveva tre bambini, ora rimasti orfani.

Corrado Levorin

Trentatreenne, originario della provincia di Padova, era il pilota dell'elicottero. Un pilota esperto, lo ricordano tutti. Leggi la sua scheda