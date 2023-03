E’ ufficiale: la nave rigassificatrice “Golar Tundra” entrerà nel porto di Piombino nella notte fra domenica e lunedì

La Golar Tundra, nave rigassifricatrice

Livorno, 17 marzo 2023 – È atteso per domenica 19 marzo, dopo le 22, l'ingresso nel porto di Piombino della nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam.

Le manovre di attracco alla banchina Est della darsena Nord del porto di Piombino del rigassificatore richiederanno alcune ore e saranno fatte in orario notturno per evitare di impattare sul traffico giornaliero dello scalo toscano.

Nelle prossime settimane poi la Golar Tundra farà i test necessari per la messa in funzione prevista per i primi di maggio.

La Golar Tundra era partita da Singapore il 28 febbraio.