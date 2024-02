Arezzo, 2 febbraio 2024 – E' Stefano Biadetti è il nuovo Presidente della Confartigianato Trasporti Arezzo. Biadetti succede a Marco Sensi che dopo oltre 20 anni lascia l’incarico pur rimanendo nel Direttivo di categoria. Il passaggio di consegne è stato anche il momento per riflettere sulle problematiche del settore e tracciare un percorso per il futuro che sia in linea con la politica associativa e sindacale già sviluppata sino ad oggi, ma che possa anche raccogliere esigenze sempre più specifiche degli autotrasportatori.

“Dovremo continuare a combattere affinché il comparto dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, minacciato dalla concorrenza straniera, possa continuare a godere, magari in misura maggiore, di incentivi e agevolazioni già in essere. Si tratta di una misura essenziale per mitigare le enormi differenze con i competitor esteri” sottolinea Stefano Biadetti.

“Sarà necessario inoltre cogliere le nuove sfide in tema di transizione ecologica e digitale. Oggi sul mercato esistono veicoli a ridottissime emissioni di gas di scarico e dotati di apparecchi digitali per il controllo remoto del veicolo e del personale a bordo.”

Biadetti, proprio relativamente al tema che riguarda il personale viaggiante aggiunge: “Da anni ormai il nostro settore lamenta la mancanza di autisti. Si tratta di un mestiere dalle potenzialità sottovalutate, tanto che i giovani fanno fatica ad avvicinarsi a questo mondo. Noi – spiega Stefano Biadetti - vorremmo, coinvolgendo anche gli Istituti Scolastici, far conoscere invece i lati appaganti del nostro lavoro e le enormi potenzialità che offre. Stiamo infatti discutendo con il Ministero la possibilità di rifinanziare una norma per incentivare ed agevolare i giovani all’ottenimento delle patenti professionali richieste. Per quanto riguarda infine i temi locali, ci dedicheremo con grande attenzione alle infrastrutture e alla viabilità delle nostre strade, per favorire una manutenzione e programmazione attenta degli interventi da realizzare, facilitando non solo la vita o l’operatività delle imprese ma agevolando gli scambi commerciali delle imprese manifatturiere, produttive ed agricole locali. Intendiamo – conclude Biadetti - non trascurare il tema delle relazioni con gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni locali, a partire dalla Regione Toscana, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio e della Motorizzazione Civile, interlocutori diretti a vario titolo delle imprese di trasporto che ritengo possano svolgere un ruolo fondamentale per la tutela e la crescita del nostro comparto”.

Stefano Biadetti sarà coadiuvato da un Direttivo composto da Marco Sensi, Vincenzo Liparulo, Francesco Coradeschi, Fabio Ferrini e Alessio Morini