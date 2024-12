E’ stato rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione Scrittori Aretini Tage

Arezzo, 18 dicembre 2024 – E’ stato rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione Scrittori Aretini Tagete. L’assemblea dei Soci, preso atto delle dimissioni presentate da Patrizia Fazzi, che ha retto l’Associazione dal 2020 al 2024, ha proceduto all’elezione come nuova Presidente di Luciana Faltoni e come nuove Consigliere di Linda Maccarini e Serena Arcangioli, scrittrici da tempo socie e che hanno dato la loro disponibilità a ricoprire incarichi e a collaborare per proseguire le attività culturali. Fondata nel 1997 l’Associazione Tagete ha come obiettivi statutari la promozione e divulgazione delle opere degli scrittori della Provincia di Arezzo e di valorizzare il patrimonio artistico del territorio aretino.

Dal 1998 è stato promosso il Premio Letterario “Tagete”, giunto alla XXV Edizione e che ha premiato moltissimi autori, e dal 2021 è nato il Premio Letterario Nazionale “Etruria”, concorsi che hanno ottenuto un ottimo riscontro. Inoltre l’Associazione organizza da sempre incontri e presentazioni di libri, collaborando con istituzioni e altre associazioni culturali e proseguirà con varie attività anche nel 2025. Per informazioni o iscrizioni si può consultare il sito www.associazionescrittoriaretini.it e la pagina facebook o instagram, recentemente aperta.