E’ morto Tiziano Birra, il senzatetto amico di tutti che aveva scelto Arezzo per vivere

Arezzo, 7 luglio 2023 – E' morto Tiziano Birra, il senzatetto svizzero che aveva scelto Arezzo per vivere. E’ mancato nella sua roulotte, l’unico riparo conosciuto che divideva col suo fedele amico a quattro zampe Bubu. E’ stato proprio l’animale ad attirare l’attenzione stamattina dei passanti abbaiando a più non posso. Il mezzo parcheggiato da anni nel resede esterno di una scuola in via XXV aprile era infatti la loro casa.

Sul posto sono accorsi la polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo. In quella roulotte l’ex falegname svizzero di 57 anni, dopo aver perso il lavoro e dopo una depressione, ci viveva con il suo cane dal 2012 con un permesso della Provincia di cui quel terreno comunale è di competenza. Una roulotte comprata con una colletta, la seconda dopo che la prima si era rovinata, messa in piedi da alcuni aretini.

Gli stessi che si erano offerti di ripagare anche i vetri rotti del mezzo, distrutti quando nella notte tra Natale e Santo Stefano e i giorni seguenti, la roulotte era stata presa di mira da dei ragazzi che a sassate avevano sfondato le finestre. A quell’ignobile gesto erano seguiti un biglietto di scuse e 80 euro per ripagare il danno.

Il meticcio Bubu è stato preso in custodia stamani dai volontari dell’Enpa e trasportato al canile comunale dove resterà in attesa di trovare una nuova famiglia e un’adozione. E’ probabile che il malore fatale sia dovuto ad una malattia con cui il senzatetto conviveva da anni e aggravata da una vita vissuta per scelta ai margini ma che non gli aveva impedito di trovare in città tantissimi amici e persone disposte ad aiutarlo. Molto conosciuto nella zona di via Vittorio Veneto, non lo vedremo più a fare colletta al sottopassaggio in compagnia del suo cane intento a leggere il giornale. Tra le passioni di Tiziano infatti c’era la lettura quotidiana de La Nazione per documentarsi su tutti i fatti del giorno.