“Ecosistema E-Commerce”, un nuovo progetto formativo targato Sintra

sintra

Arezzo, 27 febbraio 2023 – Un nuovo progetto per mettere in rete aziende e professionisti sul tema del commercio digitale. “Ecosistema E-Commerce” è il nome di un percorso promosso dall’aretina Sintra Digital Business che, al via da mercoledì 1 marzo, proporrà occasioni di confronto, approfondimento e formazione sulle più recenti soluzioni tecnologiche a sostegno dello sviluppo delle diverse attività commerciali e imprenditoriali.

Il progetto fa affidamento sulla sinergia con realtà tecnologiche all’avanguardia di spessore internazionale quali Shopify, Microsoft, Pimcore e InPost che uniranno conoscenze e competenze per andare a rispondere ai bisogni delle aziende italiane.

L’appuntamento inaugurale di “Ecosistema E-Commerce” sarà un webinar in programma l’1 marzo, alle 12 con diretta streaming sui canali Facebook, Linkedin e YouTube della stessa Sintra dove verrà proposta un’occasione di confronto tra programmatori, sviluppatori e imprenditori.

L’incontro farà affidamento sulle parole di Paolo Picazio (Country Manager Italia di Shopify), di Viviana Coppo (Marketing Manager di InPost) e di Daniele Fontani (Direttore Tecnico di Sintra e autore del libro “Modernizing Enterprise CMS Using Pimcore”) che tratteranno diversificati temi collegati all’e-commerce, con una dettagliata panoramica sulle architetture digitali per strutturare processi, dati e organizzazioni per garantire efficienza anche sui mercati internazionali.

Emanuele Bucarelli, Business Unit Manager Enterprise di Sintra, illustrerà inoltre i servizi per le imprese della piattaforma Microsoft Azure. Uno specifico approfondimento sarà rivolto anche al tema dell’omnicanalità per prevedere una piena integrazione, armonia e corrispondenza tra canali di vendita tradizionali e canali di vendita on-line, con l’obiettivo di attivare e mantenere relazioni con il consumatore finale.

Il progetto proseguirà nel mese di marzo con la pubblicazione di una serie di focus su temi quali B2B, headless commerce, mondo phygital e logistica per fornire alle aziende strumenti e soluzioni per adattarsi con flessibilità e rapidità alle evoluzioni del mercato digitale, poi la conclusione sarà caratterizzata dall’organizzazione di un networking esperienziale volto a integrare arte, cultura e tecnologia.

«La volontà di “Ecosistema E-Commerce” è di fornire alle aziende strumenti concreti per sostenerne la digitalizzazione - spiega Michele Barbagli, cofondatore e Ceo di Sintra insieme a Gianni Bianchi e Angiolino Frontani. - Oggi, infatti, l’e-commerce tradizionalmente inteso come negozio online è solo uno dei tanti tasselli di una proposta omnicanale che le aziende sono chiamate a offrire ai loro clienti in termini di esperienze personalizzate, con acquisti sicuri, comodi e veloci a supporto del cambiamento avvenuto nello stile di vita di molte persone. Con il nostro progetto daremo vita a una vera e propria scuola di e-commerce dove, in sinergia con partner di spessore internazionale, saranno presentate strategie, soluzioni e architetture tecnologiche per ottimizzare e migliorare i processi di digitalizzazione aziendale».